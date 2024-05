Inferno al Pronto Soccorso di Latina, uomo minaccia medici e infermieri

Paura nella notte al Pronto Soccorso di Latina: uomo minaccia i medici e gli infermieri dell’Ospedale Santa Maria Goretti.

Notte di paura al Pronto Soccorso di Latina. Un uomo portato dalla Polizia di Stato dopo un fermo nel territorio comunale pontino, in stato di alterazione da sostanze ha inveito e minacciato i sanitari di servizio all’interno del reparto d’emergenza ospedaliero. Una situazione che ha richiesto un secondo intervento delle forze dell’ordine, che hanno provato nuovamente a calmare il soggetto esagitato e far riprendere il pubblico servizio.

Uomo minaccia i medici al Pronto Soccorso di Latina

Come racconta LatinaOggi, l’uomo era stato fermato nella notte dell’altro ieri, con gli agenti di Polizia che sono dovuti intervenire all’interno di un bar di Latina. Qui il soggetto aveva cominciato a infastidire il gestore del locale e i clienti, innescando liti sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcol. Portato in Questura, il soggetto è risultato essere un 35enne residente nella zona pontina: una volta compiuto il riconoscimento, all’uomo è stata data la possibilità di ritornare a casa e in stato di libertà.

Il caos nel reparto ospedaliero

Dopo qualche ora dal ritorno a casa, ha espresso ai familiari dei dolori provocati dal fermo dei poliziotti. Sembra che mostrasse soprattutto i segni di una reazione allergica allo spray al peperoncino, che gli stessi agenti avevano utilizzato per fermare l’esagitato come approvato nel Decreto Ministeriale n. 103 del 12 maggio 2011.

Accompagnato al Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, l’uomo sarebbe andato nuovamente in escandescenza. A far esplodere la rabbia del 35enne, questa volta, le lunghe attese per essere visitato nella notte. Una situazione che avrebbe spinto lo stesso soggetto a minacciare con gravi parole il personale ospedaliero operativo in quel momento, rappresentato dai medici e gli infermieri in servizio. Gli stessi sanitari hanno avuto la necessità di chiedere un intervento delle forze dell’ordine nell’ospedale, con i poliziotti che hanno nuovamente calmato il 35enne e la sua violenta furia.