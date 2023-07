Inferno sui mezzi pubblici di Roma, aria condizionata assente sui treni della Metro C e San Giovanni

Viaggiare sui mezzi pubblici di Roma, soprattutto in Estate, è una grande sofferenza. Su tutte le linee ferroviarie che attraversano la Capitale, sempre più spesso dobbiamo fare i conti con mezzi fatiscenti, che si bloccano sotto il sole cocente estivo e che soprattutto non vedono funzionare l’aria condizionata. Un problema che, almeno oggi, i pendolari segnalano da diverse settimane ad ATAC, senza però vedere delle sostanziali soluzioni al disagio.

Mezzi pubblici senza aria condizionata a Roma

Tram, bus, metro: cambia la tipologia dei mezzi, ma in ognuno risiede la stessa tipologia di problema. ATAC sembra, pensando in maniera malevola, voler risparmiare sul sistema di aria condizionata per i propri pendolari. Siamo infatti a Luglio 2023, eppure su svariate linee il refrigerio dentro i mezzi non sembra mai esser stato ancora acceso per la stagione corrente. Un viaggio drammatico per tutti i fruitori del trasporto pubblico, in particolare quelli del Centro Storico e le località più calde della Capitale.

L’aria condizionata assente sulla Metro C

Nonostante parliamo della linea ferroviaria più nuova di Roma, incorre nei problemi che vedono protagoniste le linee “B” e “A”. Chi viaggia sulla Metro C, infatti, ancora non ha potuto avere la soddisfazione di sentire l’aria condizionata a bordo dei treni in circolazione sulla linea, in una situazione altamente disagiante. Problemi che emergono, in particolar modo, quando il treno vede il pianone dei pendolari e l’odore del sudore – o altri tipi di “olezzi umani” – pervadono tutto il convoglio.

Stessa situazione alla stazione di San Giovanni

Ma il problema dell’aria condizionata tocca solo i mezzi pubblici? Assolutamente no. Anche le stazioni ferroviarie, benché interrate in diverse occasioni, vedono l’aria condizionata completamente spenta durante queste giornate estive. Condizioni che, a livello pratico, portano i pendolari a grondare totalmente di sudore, arrivando in ufficio in condizioni pietose. Tra le stazioni con questo problema, sentendo le segnalazioni, troviamo la centralissima struttura di San Giovanni.