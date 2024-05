Influencer in fin di vita, sul suo corpo segni d’arma da fuoco

L’influencer Siu trovata in fin di vita a Biella: la donna aveva i segni di una ferita da arma da fuoco all’altezza del petto.

L’influencer Siu è in fin di vita. La donna, originaria del Marocco, è stata trovata in condizioni drammatiche dentro la propria casa. Nell’appartamento viveva con le due figlie piccole e il marito. Proprio l’uomo ha chiamato i soccorsi, trovando la moglie riversa sul pavimento e in una pozza di sangue. Come hanno potuto costatare i soccorsi, la giovane donna combatte per sopravvivere a una profonda ferita d’arma da fuoco.

Influencer vittima di una sparatoria dentro la sua casa

Il primo a lanciare l’allarme sulle condizioni della donna, molto conosciuta a Biella, è il marito. L’uomo al numero di emergenza 112 avrebbe proferito queste parole: “Mia moglie è ferita, è caduta in casa”. Come i soccorritori sono arrivati nella casa della donna, nella frazione di Chiavazza, hanno trovato la donna in uno stato gravissimo: sul suo corpo era presenta un foro all’altezza del petto, molto probabilmente originato da un colpo d’arma da fuoco.

Attorno a lei, e in alcune stanze della casa, vi erano anche delle tracce di sangue: questo farebbe pensare come la donna, una volta ferita, abbia almeno accennato qualche passo prima di cadere in terra.

Le parole del marito di Siu

Il marito di Siu, nome d’arte della giovane Soukaina El Basri, per ora negherebbe l’utilizzo di armi da fuoco contro la moglie 30enne. Secondo la sua testimonianza, ripresa da Leggo, la donna si sarebbe procurata quella ferita profonda sbattendo contro lo spigolo della cassettiera.

Al momento il marito della donna, JM, non sarebbe indagato. Resta però come la sua testimonianza non convince la Procura di Biella, che proverà a interrogare la donna in caso di sopravvivenza. Al momento del presunto incidente domestico, Siu si trovava in casa con le proprie bambine e suo marito.