Influencer Siu, il marito scarcerato dal giudice: avrà il divieto di avvicinamento alla moglie

A sorpresa scarcerato il marito dell’influencer Siu: l’uomo avrà l’obbligo di firma in Procura e il divieto d’avvicinamento alla donna.

Nuovi aggiornamenti sulla situazione di Soukaina El Basri, l’influencer meglio conosciuta con il nome d’arte Siu. Dopo il risveglio dal coma farmacologico, anche la posizione del marito ha visto nuovi sviluppi: in queste ore il giudice l’ha scarcerato, considerato come al momento non reggano le prove per contestargli un tentato omicidio ai danni della moglie. La decisione è arrivata dopo quattro ore d’interrogatorio.

Scarcerato il marito di Siu

Nonostante abbia cambiato già una volta la propria versione dei fatti, il giudice ha deciso di scarcerare JM. Nonostante il ritorno in libertà, l’uomo avrà dei limiti verso Siu: dovrà adempiere all’obbligo di firma in Procura e soprattutto non potrà più avvicinarsi alla donna. Almeno finché la situazione di Soukaina El Basri non sarà chiarita, con la testimonianza dell’influencer che si rivelerà cruciale al fine di fare luce sulla vicenda.

La posizione del marito

La posizione del marito, almeno agli occhi dei magistrati, è meno “ballerina” di quello che si presumeva. L’uomo ha cambiato la versione già una volta, parlando prima di un incidente domestico e successivamente di un tentativo di suicidio da parte della donna. Secondo le ultime parole di JM, sarebbe stata la stessa moglie a chiedergli di non raccontare del suicidio: facendo riferimento al suo racconto, riportato da Leggo, la donna non voleva finire in clinica psichiatrica dopo il tentativo di togliersi la vita.

La pista delle indagini

La situazione è complessa, poiché nella storia manca più di qualche dettaglio. A cominciare dall’arma del delitto, probabilmente occultata dallo stesso marito dopo aver violato i sigilli nella casa. Anche le motivazioni dietro l’estremo gesto, che la donna avrebbe compiuto – qualora si rivelasse tale – davanti ai familiari e soprattutto i figli piccoli. Una vicenda su cui si continua a indagare: le parole della donna saranno importantissime per capire al meglio la vicenda.