Influencer Siu, la donna esce dal coma: proseguono le indagini sul marito

L’influencer Siu si risveglia dal coma: attualmente è fuori pericolo di vita, ma resta in rianimazione. Proseguono le indagini sul marito.

L’influencer Siu è uscita questa mattina dal coma. Una piccola buona notizia in quello che sembra l’ennesimo episodio di violenza domestica e tentato femminicidio. Già da ieri pomeriggio, i medici avevano espresso ottimismo verso le condizioni di salute della donna: gravi, per il danno riportato, ma che scongiuravano la possibilità di morte della stessa modella. Intanto proseguono le indagini sulla vicenda di Biella, dove il marito è stato arrestato nella giornata di ieri.

L’influencer Siu esce dal coma

Siu è uscita dallo stato di coma farmacologico nelle scorse ore, anche se i medici hanno deciso di tenerla in rianimazione per le prossime settimane. La donna è stata molto fortunata a non morire, considerato come la pugnalata ha dato vita a una corposa emorragia di sangue. La lama, o probabilmente la punta di un cacciavite o di un punteruolo, ha perforato l’arteria mammaria della donna, in un danno che spesso comporta la morte di quella persona per dissanguamento.

Proseguono le indagini sull’accoltellamento alla modela

Tutti gli indizi portano a un accoltellamento di Siu, probabilmente fatto dallo stesso marito della donna. Gli agenti sperano di poter interrogare quanto prima la modella, cui il racconto è fondamentale per chiarire questo giallo e delineare la posizione dello sposo.

Intanto, dal carcere l’uomo continua a difendersi alla stregua. Attraverso i propri legali, ribadisce il tentativo di suicidio da parte di Siu all’interno della loro casa. Una pista che però non reggerebbe agli occhi degli investigatori, anche sentendo le parole degli amici della modella: una ragazza avrebbe confidato, come riportato da Leggo, come le violenze non siano mai terminate dentro la casa dell’influencer. Una situazione che sarebbe andata peggiorando con l’idea di chiedere il divorzio della stessa 30enne, che probabilmente ha fatto accendere la miccia omicida dello sposo.

L’ipotesi del marito geloso

L’incubo di Siu sarebbe iniziato per la grande gelosia del marito, JM. Secondo i racconti dei conoscenti della ragazza, l’uomo non accettava la vita da modella di sua moglie. Per questo motivo si erano innescate varie liti tra i due coniugi, con il marito che era arrivato a nascondere il telefono della donna. Dietro le violenze, che portarono già a una denuncia nel maggio del 2023, la sua volontà di non far scattare fotografie alla moglie.