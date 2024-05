Influencer Siu, l’incidente domestico non combacia con la ferita al petto: chiesto l’interrogatorio della donna

La Procura chiede l’interrogatorio dell’influencer Siu: la ferita non combacia con le dinamiche dell’incidente domestico.

Siu, nome d’arte dell’influencer Soukaina El Basri, sta in fase di ripresa. Nonostante la convalescenza dopo un delicato intervento chirurgico al petto, la Procura avrebbe già avanzato una richiesta d’interrogatorio alla donna. Un permesso che è stato messo sul tavolo dei medici che la tengono in cura, che dovranno comunicare ai magistrati quando la modella sarà in grado di poter parlare con loro.

Richiesto l’interrogatorio di Siu

Potrebbe svolgersi entro la fine di questa settimana l’interrogatorio di Siu, che al momento non avrebbe palesato problemi cognitivi dopo l’incidente accaduto. E’ convalescente a seguito del delicatissimo intervento che ha subito al petto, dopo che i medici hanno dovuto fronteggiare un pesante danno all’arteria mammaria della donna. Ragazza che, nonostante quella tipologia di ferita, è riuscita a salvarsi dalla forte emorragia subita.

I primi riscontri delle indagini

Le indagini, che per ora vedono un silenzio totale da parte della Procura, viaggiano sulla pista del tentato omicidio. Al momento sarebbe esclusa la pista dell’incidente domestico: lo spigolo della cassettiera, come ha dimostrato la perizia tecnica, non può procurare una simile ferita al petto. Danno sotto la mammella della donna che peraltro è profondo, probabilmente procurato da un’arma appuntita come un cacciavite o un punteruolo.

La ricerca dell’arma

L’interrogatorio di Siu servirà a scoprire duplici aspetti davanti a questo giallo: il ruolo del marito JM, l’arma del delitto e capire se la crisi di coppia potesse innescare una simile violenza. Al momento l’arma non è stata rintracciata nella casa, probabilmente perché fatta sparire durante una violazione dei sigilli: ignoti avrebbero tagliato i nastri nella casa, portando via probabilmente un cappotto dove veniva tenuto in tasca l’oggetto appuntito. In assenza dell’arma, ma con la ferita come prova decisiva, la testimonianza della ragazza diventa cruciale per chiarire le dinamiche della faccenda e inchiodare il presunto killer. Prende meno piede, con il passare delle ore, la pista legata al tentativo di suicidio.