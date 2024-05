Influencer Siu, spunta la chiamata misteriosa: “Lui si deve liberare di questo peso”

Una chiamata sospetta sul caso Siu, intercettate la mamma e la sorella del marito: “Lui si deve liberare di questo peso”.

Nuovi particolari emergono sul caso dell’influencer Siu, la ragazza italo-marocchina trovata con un foro al petto dentro la sua casa. A far emergere nuovi aggiornamenti sulla vicenda, è stata una telefonata intercorsa tra la madre e la sorella del marito. Telefonata dove le due donne, non pensando di essere intercettate, si sono lasciate andare a una dichiarazione criptica “Lui ha visto tutto, si deve liberare di questo peso”. Qual è la verità dietro questa vicenda?

La misteriosa telefonata sul caso Siu

Secondo la mamma e la sorella di JM, l’uomo conoscerebbe particolari legati alla vicenda di Siu. Non per forza che sia l’assassino della donna, quanto che nasconda qualche aspetto dietro la situazione della moglie. Secondo il parere delle due donne, cui l’audio è andato su “Mattino Cinque News”, il ragazzo 37enne saprebbe tutto e deve raccontare cosa sia realmente successo nella casa condivisa con la coniuge.

Le ipotesi sulla ferita dell’influencer

Secondo la mamma di JM, Siu non sarebbe svenuta dopo la ferita al petto. Avrebbe avuto modo di chiamare il marito, probabilmente per chiedere aiuto prima della caduta in stato di coma per la forte emorragia. Un’ipotesi che andrà provata dagli investigatori, ma che in questa maniera racconterebbe un’altra storia in confronto a quella ipotizzata, almeno fino a oggi, dalle forze dell’ordine.

La linea degli investigatori

Per gli investigatori che stanno indagando sulla vicenda, il caso di Siu non è suicidio. A confermarlo sono le perizie tecniche, che hanno escluso un incidente domestico dietro la vicenda ed escludono categoricamente che un mobile possa generare una simile ferita al petto. La donna 30enne è stata trafitta da un’arma, lineare e appuntita alla sommità.

Tutti gli indizi portano al marito, già responsabile di violenza e stalking verso la moglie: una situazione arrivata anche a una denuncia, perché l’uomo non voleva come la donna svolgesse l’attività d’influencer.