Influenza aviaria in Italia, è allarme: è il secondo paese più colpito

Cresce l’allarme per l’influenza aviaria in Europa. A parlare i numeri che fotografano una situazione che non è certamente delle più rosee: 47 i milioni di volatili abbattuti negli allevamenti di diversi paesi europei, quasi 2.500 focolai ed oltre 3.500 casi di aviaria registrati negli uccelli selvatici. Ma com’è la situazione in Italia?

Influenza aviaria: la situazione in Italia

L’allarme per i casi di influenza aviaria cresce anche nella nostra Penisola. L’Italia, infatti, dopo la Francia è il secondo paese per numero di focolai negli allevamenti, pari a 317. In Francia invece il numero dei focolai registrati negli allevamenti è pari a 1.383. Il dato che desta maggiore preoccupazione negli esperti è che a differenza degli anni precedenti, questa volta il virus sta conoscendo un’ampia diffusione.

Rischio di trasmissione animale-uomo

Per quel che riguarda il rischio di trasmissione del virus da animale a uomo, la possibilità esiste. Tuttavia, le autorità europee lo hanno classificato come basso, livello di allerta che invece diventa medio per i soggetti esposti per motivazioni legate alla professione.

Diffusione del virus

Come anticipato, quest’anno l’influenza aviaria sta conoscendo un’ampia diffusione e secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e il Centro europeo per il controllo delle malattie, la possibilità che il virus possa continuare a diffondersi è tutt’altro che remota in quanto il numero dei rilevamenti effettuati dell’influenza aviaria ad alta patogenicità nel periodo estivo è stato davvero cospicuo.