Inseguimento a Roma, auto in fuga causa incidente: 2 feriti in codice rosso

Inseguimento spericolato a Roma finisce in tragedia: auto pirata crea un frontale nella zona di Boccea, due studenti gravemente feriti.

Inseguimento folle per le strade di Roma, dove la Polizia si è avventurata in uno spericolato tallonamento verso un pirata della strada. La vicenda si è svolta nella zona della via Boccea, dove l’automobile ha causato un drammatico frontale dopo aver imboccato una corsia di transito in contromano. Nell’impatto, due giovani ragazzi sono rimasti gravemente feriti.

Il folle inseguimento per le strade di Roma

Tutto è partito da un posto di blocco non rispettato nella zona di Boccea. Gli agenti si trovavano di pattuglia a via Soriso, quando una macchina non si è fermata all’Alt intimato dalle stesse forze dell’ordine. Ne è scaturito rapidamente un inseguimento, con gli agenti arrivati a sparare colpi di pistola in aria pur d’intimorire i guidatore al volante dell’auto pirata e farlo fermare.

L’incidente stradale nella zona di Boccea

I poliziotti non hanno potuto evitare un esito nefasto con l’inseguimento, avvenuto quando la macchina ha imboccato una strada contromano. Dopo un piccolo tratto percorso nel senso sbagliato a zig zag tra le autovetture, il veicolo si è schiantato con una vettura che veniva dal senso opposto. A bordo di questa macchina si trovavano una ragazza di 22 anni e un ragazzo di 26 anni.

Le condizioni dei due giovani rimasti coinvolti nel frontale

Le condizioni dei due giovani ragazzi, probabilmente fidanzati e studenti all’università, sono apparse subito gravissime. I ragazzi sono stati trasportati d’urgenza al Sant’Eugenio e al Policlinico Gemello, entrambi in codice rosso. Si aspettano le prossime ore per avere aggiornamenti significativi per le loro condizioni di salute, ma i medici li avrebbero dichiarati fuori pericolo di vita.

I due arresti a via del Soriso

Arrestato il pirata della strada, a pochi minuti di distanza è avvenuto anche il fermo di un ragazzo di 20 in possesso un enorme quantitativo di droga. In una borsa teneva quasi 5 kg di hashish, che stava trasportando a piedi su via Soriso. Gli agenti pensano che il giovane 20enne abbia collegamenti con il pirata della strada, in una pista che cercheranno di chiarire le indagini sulla vicenda.