Inseguimento da film a Roma: fuggono dopo un furto e speronano i Carabinieri, arrestati 2 nomadi

Volevano mettere a segno un colpo, avevano intenzione di rubare un furgone parcheggiato in via della Maglianella, ma purtroppo per loro il furto non è riuscito. Non pensavano di dover fare i conti con i Carabinieri, non avevano forse inserito questo nel loro piano. Sì, perché i due malviventi, nella notte appena trascorsa sono stati sorpresi da una pattuglia dei Carabinieri e alla vista dei militari hanno pensato bene di fuggire a bordo di un’auto guidata da un complice, che li stava aspettando.

Inseguimento a Roma: arrestati due nomadi

Da lì è partito un inseguimento, poi l’auto con a bordo i fuggitivi ha speronato la pattuglia dei Carabinieri, ha perso il controllo ed è uscita fuori strada. Il conducente è riuscito a scappare a piedi, mentre i due ladri, quelli che volevano rubare il furgone, sono stati arrestati. Si tratta di due nomadi di 22 e 40 anni, che sono stati sorpresi con diversi arnesi atti allo scasso e indumenti per il travisamento. Le indagini ora sono in corso per rintracciare il complice.