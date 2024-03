Inseguimento rocambolesco a Latina, ubriaco spericolato in fuga dalla Polizia: arrestato

Dopo un lungo inseguimento per le strade del Comune di Latina, Polizia di Stato arresta un’automobilista ubriaco.

Inseguimento spericolato l’altra notte per le strade di Latina, dove un ubriaco ha cercato di seminare gli agenti della Polizia di Stato. Dopo numerose manovre spericolate sulle strade del territorio pontino, la corsa dell’uomo si è arrestata dopo un incidente e con la propria automobile in testacoda. Raggiunto dagli agenti della Polizia, per il soggetto sono arrivate immediatamente le manette e lo stato d’arresto.

Inseguimento spericolato a Latina: la vicenda

Tutto è iniziato l’altra notte, quando un giovane ha cercato di seminare un controllo delle forze dell’ordine. Il ragazzo, completamente ubriaco, aveva cercato di fuggire vedendo una volante della Polizia nei suoi pressi. Un atteggiamento sospetto che da subito ha attirato l’attenzione degli agenti in servizio, che vedendo quella scena hanno subito iniziato un inseguimento per bloccare il pirata della strada.

Le manovre spericolate nella zona di Latina

Per seminare gli agenti di Polizia, l’uomo al volante ha messo in piedi delle manovre spericolate. Oltre ad aver violato il limite di velocità all’interno dell’area cittadina, il soggetto si sarebbe reso responsabile di sorpassi azzardati e l’aver imboccato numerose strade contromano. Una situazione fuori controllo e che poteva causare gravissimi incidenti, in un anello di episodi che comporteranno l’incidente occorso poc’anzi al giovane.

L’incidente all’automobilista ubriaco

L’uomo, correndo per le strade di Latina, avrebbe preso un cordolo durante la propria fuga. L’impatto con la struttura in cimento, avrebbe mandato in testacoda l’automobile, fortunatamente non facendola cappottare e soprattutto procurare incidenti molto più gravi. Tanto però è bastato agli agenti della Polizia per fermare il soggetto, con l’uomo ubriaco trovato all’interno del proprio veicolo. Al soggetto è stata subito ritirata la patente, in un’iniziativa peraltro giustificata anche dai successivi controlli effettuati dai poliziotti: l’automobilista è risultato positivo al test alcolemico. Per le diverse gravi violazioni del Codice della Strada, al soggetto è stata fatta anche una multa di 1.000 euro.