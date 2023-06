Insetti, topi, rane e serpenti: gli indesiderati ritrovamenti nelle case di Ostia. Residenti disgustati

Stanno generando ilarità gli ultimi ritrovamenti – indesiderati – di animali all’interno degli appartamenti di Ostia Ponente. Non si parla di cagnolini o gattini dal musetto dolce, ma bensì di grossi insetti, serpenti o addirittura ratti provenienti dagli scarichi fognari che attraversano il territorio lidense. La situazione, al momento, sembra interessare una grossa area all’interno del principale quartiere del X Municipio, con testimonianze che arrivano dalla zona compresa tra via della Tortuga e viale Vasco De Gama.

Le tarme alle case popolari di viale Vasco De Gama

Sopra i locali dove sorgono alcuni importanti ambulatori dell’ASL Roma 3, i residenti denunciano la presenza di insetti. Formiche, scarafaggi, tarme: questi sono i puntuali ritrovamenti all’interno di questa struttura popolare. Gli appartamenti situati al civico “140”, ormai da anni chi vi abita segnala problemi di forte degrado, principalmente per le condizioni dello scarico della fogna che attraversa l’area dei garage. Oggi il risultato è la costante presenza di insetti, con le formiche arrivate addirittura a coprire interamente i pavimenti dei balconi.

Le rane nei garage sequestrati di via delle Ebridi

Altro caso emblematico che interessa il territorio di Ostia, seppur meno conosciuto, è la presenza di rane sotto le case popolari ATER di via della Tortuga. Gli anfibi hanno deciso di colonizzare i garage sequestrati che affacciano sulla strada, con il gracidare di questi animali che ormai è diventato insopportabile per i residenti del grande stabile di residenza popolare. Nonostante il problema sia segnalato da almeno due anni, nessuno tra ATER e X Municipio di Roma Capitale si è attivato per fare le dovute disinfestazioni.

Serpenti e topi al Parco Pallotta

Nonostante oggi stiano montando la nuova area giochi del Parco Pallotta, resta come un pezzo di quest’area verde sia immerso nel degrado. Parliamo del canneto che sorge dietro l’autolavaggio di via dell’Appagliatore, dove ormai da mesi hanno fatto la propria tana sia i topi che i serpenti. Lo spazio, mai pulito dall’inaugurazione del giardino pubblico, vede uscire questi animali dal parco e arrivare addirittura nei vicini appartamenti. In merito, sono molteplici le segnalazioni delle casalinghe presenti tra Appagliatore e via Tancredi Chiaraluce, che mentre pulivano il proprio appartamento si sono trovate a fare i conti con la presenza di questi rettili e il conseguente spavento.

Gli animali attratti dal degrado urbano della città

Non solo criticità strutturali della rete fognaria, attirano questi animali all’interno della nostra città. Un problema che accomuna Ostia a Roma è rintracciabile nella continua presenza di rifiuti ai bordi dei cassonetti e di quei parchi che vedono la mancanza di manutenzione ordinaria. L’ultimo episodio è la degna fotografia del Parco Giuseppe Pallotta a Ostia Ponente, dove l’erba è incolta da mesi e l’amministrazione capitolina non risponde alle numerose PEC dei residenti sulla richiesta di intervento: nessuno tra il sindaco Gualtieri e il presidente Falconi.