Insicurezza a Roma, uomo crea disordini al supermercato: inserviente minacciata con coccio di bottiglia

Paura in un supermercato di Roma, soggetto prima rovescia alcolici nell’attività di Largo Lamberto Loria e poi minaccia un’inserviente

Ancora paura per le strade di Roma. L’ultimo episodio nella giornata di domenica pomeriggio, quando un uomo ha creato pesanti disordini all’interno di un supermercato al confine tra Tor Marancia e il quadrante Appio Latino. Il soggetto, dopo aver distrutto numerose bottiglie di alcolici, ha poi minacciato violentemente una dipendente dello store, che probabilmente era intervenuta per provare a fermarlo ed evitare ulteriori danni economici all’attività.

Sbandato crea disordini all’interno del supermercato di Roma

La scena di violenza si è svolta a largo Lamberto Loria, dove un uomo sarebbe entrato all’interno del supermercato della zona verso il tardo pomeriggio. Erano quasi le 17, quando il soggetto è entrato all’interno dell’attività commerciale e poi si è recato al reparto degli alcolici. Qui, dopo aver preso una bottiglia di birra, avrebbe cominciato a rovesciare in terra tutte le bottiglie di alcolici presenti sugli scaffali, creando un danno ingente all’esercente.

La minaccia verso la dipendente dell’attività commerciale a Largo Lamberto Loria

Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, alcuni inservienti e commessi hanno provato a fermare la furia dell’uomo. Il soggetto, di chiare origini africane e probabilmente nuovo nella zona, avrebbe preso da terra un coccio di vetro e lo avrebbe utilizzato come un’arma per non farsi avvicinare. Con il vetro in mano, si sarebbe avvicinato a un’inserviente di turno, puntandogli il frammento al collo. Una situazione che, nonostante la grave minaccia, non è degenerata in una tragedia.

Sul posto si sono presentati gli uomini della Polizia di Stato, con tre agenti che sono riusciti a bloccare a terra il soggetto e trarlo poi in arresto. Una situazione che comunque, tra largo Lamberto Loria e piazza dei Navigatori, rimane comunque complessa: pochi giorni fa, un clochard ha aggredito un cliente di un bar nella zona, arrivando a distruggere anche un tavolino della stessa attività di ristorazione.