Intensificati i controlli dei Carabinieri ad Albano Laziale. Arrestato un 57enne: percepiva indebitamente il RdC

Operazione di controllo dei Carabinieri ad Albano Laziale, in Provincia di Roma: sono tre gli arresti ai Castelli Romani.

Intensificati i controlli dei Carabinieri ad Albano Laziale. I militari hanno eseguito un’operazione sul Comune dei Castelli Romani, volta a contrastare le infrazioni automobilistiche e gli episodi che potevano minare la sicurezza pubblica della cittadina. Nelle scorse ore, l’iniziativa degli uomini dell’Arma ha condotto all’arresto di tre soggetti, tutti per reati diversi: ecco il report dell’azione effettuata sul territorio.

Controlli dei Carabinieri ad Albano Laziale: gli arresti

Il primo arresto è avvenuto ai danni di un uomo, già ricercato da diverso tempo dalle forze dell’ordine. Il soggetto, risultato essere un signore di 57 anni e residente ad Albano Laziale, vedeva un ordine di carcerazione da parte del Tribunale di Velletri. Il carcere era frutto di un illecito che aveva compiuto in passato contro l’amministrazione pubblica, attestando false dichiarazioni per percepire indebitamente il Reddito di Cittadinanza: l’uomo ora dovrà scontare due anni presso il Carcere di Velletri.

Le altre operazioni dei Carabinieri

Sul piano della sicurezza stradale, i Carabinieri hanno fermato anche un’automobilista: a insospettire i militari, alcune gravi infrazioni compiute dalla persona al volante. Al momento del riconoscimento, al volante si è scoperto come ci fosse un giovane: stava guidando ubriaco, risultando positivo all’alcol test effettuato dagli stessi uomini dell’Arma: aveva un tasso alcolemico pari a 2,18 grammi per litro.

L’operazione anti-droga dei Carabinieri ad Albano Laziale

Gli uomini dell’Arma hanno messo in piedi anche un’operazione per smantellare le piazze di spaccio di Albano Laziale e l’area dei Castelli Romani. Nell’operazione sono state denunciate tre persone e segnalate altre 9 alla Prefettura di Roma: nel complessivo, i soggetti sono stati trovati con oltre 250 grammi di sostanza stupefacente. Si sta indagando a quale giro della droga appartenessero queste persone e quale fosse il territorio dove operavano per vendere le varie sostanze ai clienti.