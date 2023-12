Intrigo a Frosinone, marito scopre il tradimento e manda le foto osé alla moglie dell’amante: caso di revenge porn finisce in Tribunale

Agricoltore scopre il tradimento della moglie a Pofi, in provincia di Frosinone: per ripicca, esplode un caso di revenge porn.

Nella tranquilla cittadina di Pofi, in provincia di Frosinone, un’insolita storia di tradimento si è trasformata in un intricato caso giudiziario legato al revenge porn. Un agricoltore di 43 anni, vittima dell’adulterio della moglie, ha scelto una strada insolita per affrontare la spiacevole situazione, portando gli eventi alle aule di giustizia. L’uomo è infatti ora accusato di tentata estorsione e revenge porn, dopo aver cercato prima un risarcimento dall’amante e successivamente vendicandosi inviando prove compromettenti alla moglie di quest’ultimo.

Il caso di revenge porn a Frosinone

L’agricoltore ha scoperto il tradimento della moglie grazie alle indiscrezioni di un vicino di casa, il quale lo aveva informato di numerosi avvistamenti sospetti in un ristorante locale. La donna, apparentemente impegnata nelle lezioni di ballo serali, aveva invece intrecciato una relazione clandestina con un impiegato di 40 anni del frusinate. Determinato a ottenere giustizia e risarcimento per il danno morale subìto, l’agricoltore ha deciso di confrontarsi direttamente con l’amante.

Il tentativo di estorsione a Frosinone verso l’amante della moglie

Invece di adottare misure più tradizionali, come la separazione legale o il confronto diretto con la moglie infedele, l’agricoltore ha scelto di cercare un accordo monetario con l’amante della stessa donna. Senza fissare una cifra precisa, ha puntato sul buon cuore del fedifrago, noto in zona per la sua agiatezza economica. Nonostante le prove fotografiche del tradimento, l’amante ha rifiutato di sborsare denaro verso l’agricoltore, innescando così una reazione a catena.

Il caso di revenge porn come reazione al mancato esborso di denaro

Di fronte al rifiuto dell’amante di pagare per il suo “silenzio” sui tradimenti, l’agricoltore ha attivato il suo piano “B”. Ha inviato infatti tutte le prove del tradimento, sotto forma di foto altamente compromettenti, direttamente alla moglie dell’impiegato. La reazione è stata immediata: per reazione, la donna ha cacciato il marito di casa e si è recata dalla moglie dell’agricoltore per condividere la verità sulla relazione segreta.

Il caso di revenge porn finisce in Tribunale

Le azioni dell’agricoltore sono ora al centro di un caso giudiziario, con l’uomo che oggi è stato denunciato per tentata estorsione e revenge porn. La procura ha chiuso le indagini, con l’avvocato dell’agricoltore che ha venti giorni per presentare le sue memorie difensive. L’agricoltore sostiene che non ha cercato di estorcere denaro dall’amante della moglie, ma voleva semplicemente essere risarcito per il danno subìto.