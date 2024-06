Investe nella notte un pedone per strada: morto il 34enne Alexandr Volontir

Tragedia per le strade di Bovolenta questa notte: un pedone di 34 anni è stato investito e ucciso mentre camminava per strada

Tragedia nella notte a Bovolenta, in Provincia di Padova. Un pedone di 34 anni è stato investito per strada, mentre si accingeva a camminare sul ciglio della strada per tornare alla propria casa. L’automobilista, una volta travolto l’uomo, ha subito chiamato i soccorsi: arrivati sul posto, i paramedici hanno potuto costatare solamente il decesso della vittima. Una morte che, probabilmente, potrebbe essere sopraggiunta sul colpo al momento del violento impatto.

Pedone investito e ucciso nella notte: la vicenda di Alexandr Volontir

La vittima si chiamava Alexandr Volontir, un 34enne originario della Moldavia. Questa notte stava tornando a casa dal lavoro, quando una Peugeot 407 l’ha travolto. L’automobilista, risultato essere un 43enne del Comune di Chioggia, non si sarebbe accorto della presenza dell’uomo in strada. L’uomo stava camminando in un punto pericoloso, che a detta dell’automobilista quella sera non era neanche illuminato. Forse queste condizioni di cattiva visibilità, unita all’assenza di un giubbotto catarifrangente, hanno innescato questo tragico incidente.

Le indagini dei Carabinieri

Sulla vicenda hanno iniziato a indagare i Carabinieri, che nelle scorse ore hanno sentito le prime dichiarazioni dell’automobilista 43enne. All’arrivo dei sanitari sul posto dell’incidente, Alexandr Volontir era già morto: oltre a non respirare, le gravissime ferite non gli avevano lasciato scampo. Secondo le prime perizie preliminari, lo schianto è stato violentissimo e avrebbe fatto volare il pedone diversi metri, prima di atterrare violentemente sul manto stradale. Sarà da verificare se la Peugeot, al momento dell’incidente, stesse percorrendo la strada sopra i limiti di velocità consentiti. Secondo i primi riscontri, l’impatto si sarebbe verificato subito dopo la mezzanotte. L’automobilista, già nelle scorse ore, ha effettuato i controlli legati all’alcol e il drug test: nei prossimi giorni arriveranno i risultati degli esami alcolemici e tossicologici.