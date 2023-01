Investita dal treno: circolazione sospesa sulla linea Roma-Napoli

La circolazione dei treni Roma-Napoli è stata sospesa a causa dell’investimento di una persona sulla Linea Roma – Napoli via Formia avvenuto questa mattina all’altezza della stazione di Albanova alle ore 7:58. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale delle Ferrovie dello Stato.

Gravissima una persona

Fortunatamente la persona investita non è morta. I vigili del fuoco hanno proceduto a estrarre la persona investita da sotto il convoglio. Le operazioni sono state molto delicate. La persona è poi stata trasportata in codice rosso in ospedale. Sul posto sono ancora presenti le forze dell’ordine. La linea è tutt’ora sospesa per accertamenti di natura giudiziaria.

Trenitalia fa sapere che per sulla Linea Roma – Napoli via Formia la circolazione è sospesa dalle ore 7:58 “per accertamenti sulla linea a seguito dell’investimento non mortale di una persona ad Albanova”. Richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine e del personale di assistenza medica. Non si sa se si tratti di un tentativo di suicidio non riuscito o se la persona sia stata investita accidentalmente, non accorgendosi dell’arrivo del treno. Su questo saranno gli agenti della polizia ferroviaria a fare chiarezza.

