Investita fuori l’asilo nido con la nonna: morta bimba di un anno

Una bimba è stata investita fuori dal proprio asilo nido questo pomeriggio: la piccola è morta in ospedale a Brescia.

Tragedia davanti un asilo nido, dove questo pomeriggio una bimba è stata investita fuori dal cancello della scuola. L’incedente automobilistico è avvenuto nel pomeriggio, quando l’anziana nonna era andata a prendere a scuola la piccola nipotina. Proprio nel momento in cui impegnavano la strada davanti la struttura scolastica, un suv nero ha travolto le due vittime. Per la bambina, gravemente ferita anche alla testa, la situazione è risultata subito critica.

Bimba travolta fuori l’asilo nido

Erano le 16, quando una nonna con la propria nipotina stava uscendo dall’istituto Little England. La scuola di lingua inglese, frequentata dalla piccola, sorge su via Caduti del Lavoro a Brescia. Nonna e nipote avevano fatto pochi passi fuori dal cancello della scuola, quando un suv della Mercedes le ha travolte. Subito la situazione si è rivelata gravissima per la bimba, che per l’impatto era volata e poi atterrata sul manto stradale in maniera violentissima.

Il tentativo di rianimare la bambina

La scena devastante è avvenuta sotto gli occhi del personale scolastico, che è stato tra le prime persone a prestare soccorso ai feriti e chiamare il numero del 118. Sul posto l’ambulanza si è presentato con un medico rianimatore, considerato come la bambina dopo l’impatto aveva smesso di respirare ed era in arresto cardiaco. Per diverse decine di minuti, i paramedici hanno provato disperatamente a salvare la vita della piccola: le ferite gravissime riportate, purtroppo, si rivelate fatali. La piccola si è spenta dopo pochi minuti dall’arrivo in ospedale.

Le condizioni della nonna

La ferita più grave, per la nonna, sarà quella psicologica: l’immagine della nipotina travolta dall’automobile, in dinamiche che dovranno essere chiarite dagli investigatori che hanno aperto un fascicolo sull’incidente stradale. La signora ha riportato solo piccoli traumi sul corpo, con ematomi sul braccio e una gamba. E’ stata visitata, in codice giallo, presso l’Ospedale Sant’Anna di Brescia.