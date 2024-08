Investito da un’auto a Roma: ragazzo di 26 anni perde la vita sulla Casilina

Ragazzo investito in piena notte sulla via Casilina a Roma: l’incidente è avvenuto davanti a un supermercato di Finocchio

Tragedia a Roma, dove durante questa notte si è svolta l’ennesima tragedia sulle strade capitoline. In dinamiche ancora da chiarire completamente, un ragazzo ha perso la vita mentre attraversava la strada. Lo scontro si sarebbe rivelato terrificante, con agenti della Polizia Locale che ancora adesso stanno svolgendo i rilevamenti sul luogo dell’incidente e attendono il sopralluogo del magistrato per spostare la salma della vittima.

Investito nella notte a Roma: tragedia sulla Casilina

L’episodio è avvenuto nella zona di Finocchio, davanti al civico “1819” di via Casilina e il Decò Maxistore della zona. Come raccontato anche da RomaToday, l’incidente che ha visto vittima il giovane sarebbe avvenuto intorno alle 3 di questa notte. Questo l’orario in cui gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti davanti al supermercato di Finocchio, vedendo gli esiti del terribile incidente avvenuto pochi minuti prima.

Le dinamiche dell’incidente stradale nel quartiere Finocchio

Secondo i primi rilevamenti effettuati dalla Polizia Locale di Roma Capitale, vittima dell’incidente è un ragazzo di 26 anni e originario della Serbia. Il giovane probabilmente stava camminando sulla strada, quando sarebbe stato colpito da una vettura in corsa. Come riscontrato dai vigili urbani, il ragazzo serbo è stato colpito da una Smart. Alla guida dell’autovettura c’era una ragazza di 28 anni e originaria della Moldavia, risultata ferita dopo il disastroso impatto in cui il pedone ha perso la vita.

Portata da un’ambulanza al vicino Policlinico di Tor Vergata, la giovane donna non sarebbe in pericolo di vita. Gli agenti della Polizia Locale hanno comunque richiesto i controlli di rito per la donna, al fine di comprendere se la 28enne fosse alterata da sostanze stupefacenti o bevande alcoliche al momento del gravissimo incidente. Sulla vicenda stanno indagando gli agenti della Polizia Locale del IV Gruppo Tiburtino, che al momento hanno effettuato il sequestro della Smart per compiere le perizie tecniche sul veicolo incidentato.