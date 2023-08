Investito e ucciso mentre attraversa la strada, muore Agostino Purificato: Formia in lutto

Dramma in località Borgo Centore a Cellole, in provincia di Caserta. Agostino Purificato, un uomo di 75 anni originario di Formia, è morto dopo essere stato investito da un’automobile che lo ha travolto. Il signore si trovava nei pressi di Caserta per partecipare alla sagra della mozzarella. A nulla è servito l’intervento del personale sanitario del 118. E’ successo lo scorso 20 agosto 2023.

Lutto a Formia per la morte di Agostino Purificato

Formia in lutto per la morte di Agostino Purificato, pensionato 75enne molto conosciuto nel comune in provincia di Latina. L’impatto tra l’uomo e la vettura che lo ha colpito è stato violentissimo, tanto da terminare il decesso di Purificato. L’uomo aveva compiuto 75 anni proprio il giorno prima del tragico incidente. I sanitari del 118 sono accorsi sul posto e hanno tentato di salvare la vita a Purificato, ma non c’è stato nulla da fare.

Da stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente

I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della Compagnia di Sessa Aurunca, i quali hanno informato il magistrato di turno del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Quest’ultimo ha disposto la perizia sulla salma, che è stata trasportata presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove tra oggi e domani si dovrebbe effettuare l’esame necroscopico. L’esame necroscopico servirà a valutare le ferite riportate e ad escludere che l’anziano di Formia possa essere stato in qualche modo colpito da malore e per questo essersi sporto troppo lungo la carreggiata.

Ancora da stabilire l’esatta dinamica del tragico incidente. Va innanzitutto verificato se l’automobile di Purificato era parcheggiata in uno spazio consentito. Poi, naturalmente, va stabilita la velocità a cui percorreva la vettura che ha colpito fatalmente l’uomo. La persona alla guida è attualmente indagata per omicidio colposo. Saranno importanti per gli investigatori anche le testimonianze delle altre persone che si trovavano nei pressi del luogo dove è avvenuto il tragico incidente.