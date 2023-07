Invito a cena con… il conto: ‘Dovete 23 euro a persona’

Trascorre la serata a cena a casa di alcuni amici, poi le arriva il conto. Si, avete capito bene. È questo quanto accaduto ad una donna che, alquanto stupita del messaggio ricevuto, ha poi chiesto sui social indicazioni di comportamento. Disparati i consigli giunti dagli utenti della rete. Il conto che ogni amico avrebbe dovuto pagare per il pasto consumato ammontava a 23 euro.

Cena con sorpresa, invitati costretti a pagare il pasto

Lo sfogo della donna in merito all’insolita vicenda che l’ha vista protagonista ha poi fatto capolino sulla piattaforma britannica Mumset. Qui, la malcapitata ha spiegato di aver ricevuto un messaggio inaspettato dopo aver trascorso la serata in compagnia dei propri amici. Serata che, come spesso succede in questi casi, è caratterizzata da una cena che solitamente viene offerta dal proprietario di casa, colui che estende l’invito. Tuttavia, di rientro a casa, la donna sente suonare il telefonino e quando legge il messaggio dell’amica vista poco prima non può che restare a bocca asciutta. Infatti, come anticipato, le era stato chiesto di saldare il pasto consumato, per una somma di 23 euro a persona.

Il post

“Siamo stati invitati a cena a casa di amici. Abbiamo portato con noi una bottiglia di buon vino, non saremmo mai andati a mani vuote. Ho mangiato bene, ma dopo ci hanno mandato un messaggio in cui chiedevano soldi per ogni persona! Ho pensato che fosse una follia e non avrei mai chiesto a nessuno di pagare per il cibo dopo averlo invitato. Sono irragionevole per essere un po’ infastidita? Avevamo anche già provveduto ad invitarli da noi tra qualche settimana per ricambiare la cortesia, e non avremmo chiesto loro nulla in cambio”, ha spiegato la donna. Poi, in un post di aggiornamento sulla vicenda ha spiegato come la cena fosse a base di carne pregiata ma che comunque non si sarebbe mai sognata, né tantomeno aspettata, che le si sarebbe stato presentato il conto. L’amarezza è ancora più forte tenendo in considerazione un ulteriore aspetto sottolineato dalla stessa protagonista, ovvero che si trattata di una coppia di amici che si era appena trasferita ed aveva piacere nel condividere questo momento: “Ci piace molto la loro compagnia, sono grandi amici, ma questa cosa non riesco a superarla”.

I commenti

Com’è facile immaginare, una pioggia di commenti ha fatto seguito sotto il post. Commenti che in maggior parte concordavano nel ritenere l’amica oggetto della questione “incredibilmente maleducata” ed il suo comportamento “inaccettabile”. Non è mancato poi chi ha consigliato alla protagonista della storia di interrompere l’amicizia. Insomma, un episodio certamente non piacevole e che non sarà sicuramente una passeggiata da digerire, volendo restare nella metafora culinaria.