Ischia, frana a Casamicciola: trovata morta una bimba, è la seconda vittima

Si continua a lavorare a Ischia e all’indomani della tragedia, di quella frana che ha devastato l’isola nella zona di Casamicciola, le immagini fanno paura. Così come la conta dei morti e dei dispersi. Salgono a due le vittime accertate: la 31enne Eleonora Sirabella, che lavorava come commessa in un negozio e poco prima, all’alba di ieri, aveva chiamato il padre. Lei si era resa conto che qualcosa non andava, aveva chiesto aiuto. Ma invano. La forza del fango l’ha trascinata via, tra i detriti, senza lasciarle scampo. E ora si cerca anche il compagno, ancora disperso.

A lei, purtroppo, si aggiunge un’altra vittima perché poco fa è stato ritrovato il corpo di una bambina, che avrebbe intorno ai 5/6 anni. E che indossava ancora il pigiamino rosa: stava dormendo quando la montagna è venuta giù. Pochi istanti e vite spezzate.

🔴 #Ischia #nubifragio, continua il lavoro dei 70 #vigilidelfuoco impegnati sull'isola in soccorso della popolazione e nelle operazioni di ricerca dispersi. Nella clip l'evacuazione di una famiglia bloccata dal fango nella propria abitazione a Casamicciola [#26novembre 15:45] pic.twitter.com/4oa6rUk21n — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 26, 2022

Frana a Ischia, morta una bimba

Il cadavere della bimba è stato trovato in una delle case travolte da quella frana all’alba di ieri. Pare che anche i genitori e il fratello siano nella lista dei dispersi, così come gli zii che abitavano poco distante. In quella strada, via Celario, che ora non esiste più: è solo un accumulo di acqua, fango, detriti, massi. I soccorritori continuano a lavorare, a cercare i dispersi, anche in acqua. E attualmente sembrerebbero essere 10 i dispersi, 2 le vittime accertate. Ma si lavora senza sosta e le ricerche proseguono: i volontari e tutti i soccorritori stanno battendo la zona collinare.

Lo stato di emergenza

Intanto, il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza. A questo, come ha annunciato il ministro per il Sud, Nello Musumeci, farà seguito “l’ordinanza del capo della Protezione Civile e il Consiglio ha disposto un primo stanziamento di 2 milioni di euro“. Che potrebbero essere anche molti di più, non appena verrà fatta una ricognizione completa dei danni.