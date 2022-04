Istruttore di guida abusa ripetutamente di una ragazza: condannato

Approfittava della sua professione per abusare di lei. L’uomo, un 47enne italiano è stato condannato per violenza sessuale aggravata. Le violenze si consumavano all’interno dell’auto in quanto l’uomo era un istruttore di guida e approfittava del proprio lavoro per far raggiungere alla ragazza zone isolate, di campagna e proprio qui avvenivano le violenze.

Istruttore di abusa di una ragazza: la sentenza del tribunale

Come riportato dal giornale Tiburno. tv, le avance iniziavano una volta giunti sul posto, quando l’uomo allungava le mani sulla ragazza che alla fine ha trovato il coraggio per raccontare tutto e denunciarlo.

Lo scorso 27 aprile, il tribunale di Tivoli ha condannato per violenza sessuale aggravata un 47enne italiano istruttore di guida in un piccolo paese del viterbese. All’uomo è stata applicata anche la pena accessoria dell’interdizione ai pubblici uffici.

La denuncia della vittima

I fatti risalgono al 15 maggio 2018 quando una ragazza italiana, allora 23enne, denunciò l’accaduto ai Carabinieri. Come raccontato dalla stessa, durante le prove di guida l’uomo si faceva condurre in località isolate e di campagna per abusare di lei. Gli episodi purtroppo non sono stati sporadici.

Come detto, la sentenza dal tribunale di Tivoli è arrivata mercoledì e ora l’uomo dovrà risarcire sia la scuola guida sia la giovane, con una provvisionale immediata di 5mila euro.