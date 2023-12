Ita Airways, linea diretta da Roma-Fiumicino a Londra: sarà attiva dal 1° aprile

Più connessioni verso il Regno Unito per la Compagnia Ita Airways che lancia il nuovo collegamento diretto Roma Fiumicino – London City. Il collegamento è “in risposta alla significativa domanda da parte della clientela leisure e business presente nelle due Capitali”, sottolinea la Compagnia. La rotta, servita con il nuovo Airbus A220-100, sarà operata a partire dal 1° aprile 2024 con dodici frequenze settimanali. E’ quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

Il nuovo collegamento di Ita Airways da Milano Linate a Londra

Contestualmente, Ita Airways apre alle vendite un’ulteriore frequenza, la quinta, sulla rotta Milano Linate – London City che sarà operativa per la stagione estiva a partire dal 10 aprile 2024 e consentirà di aumentare a 31 le frequenze settimanali tra Milano e l’aeroporto di London City.

“Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico”

Anche questo servizio aggiuntivo sarà operato con Airbus A220-100. “Il Regno Unito si conferma un mercato sempre più strategico per ITA Airways grazie ai collegamenti giornalieri, operativi nella prossima stagione Summer 2024, tra Londra e i suoi aeroporti di riferimento di Roma Fiumicino e Milano Linate”, conclude il vettore.

Sconti per chi vola in Sicilia

La compagnia comunica che, “come anticipato in occasione della propria adesione all’iniziativa della Regione Siciliana che prevede sconti per i biglietti aerei in favore dei residenti nell’Isola, completerà l’adeguamento dei sistemi di vendita nella serata del prossimo venerdì 15 dicembre. Da quel momento sarà possibile per gli aventi diritto accedere tramite il sito web della compagnia Ita-Airways.com alle tariffe scontate, nelle modalità previste dagli avvisi esplorativi della Regione Siciliana”.