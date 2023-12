Itri, denunciato uomo con precedenti per droga: tenta di nascondere dose in bocca

I Carabinieri fermano un uomo nel Comune di Itri, in provincia di Latina: era in possesso di diverse dosi di droga.

Durante le festività natalizie, i Carabinieri della Stazione di Itri hanno intensificato i controlli alla circolazione stradale nel centro urbano, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini. In uno di questi interventi, è emerso un caso di particolare rilevanza che ha portato alla denuncia di un uomo di 37 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e precedenti per droga.

Fermato a Itri uomo in possesso di droga

I militari dell’Arma hanno notato l’uomo in questione mentre si muoveva in modo sospetto per le vie del centro cittadino. La loro attenzione scrupolosa ha consentito di individuare un comportamento fuori dall’ordinario, spingendoli ad approfondire ulteriormente la situazione che gli si parava davanti agli occhi. Durante la perquisizione di rito, è emerso che l’uomo aveva appena occultato nel cavo orale una dose di stupefacente, identificata successivamente come cocaina, con un peso di 0,5 grammi. La sostanza è stata prontamente recuperata e sequestrata dai militari.

La perquisizione a casa dell’uomo

Successivamente, presso l’abitazione del soggetto, i Carabinieri hanno rinvenuto una quantità significativa di marijuana, pari a 35 grammi, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Gli elementi raccolti durante la perquisizione hanno portato le forze dell’ordine, in collaborazione con la Procura della Repubblica di Cassino, a procedere con la denuncia dell’uomo ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/90.

L’uomo denunciato per spaccio di sostanza stupefacente nel Comune di Itri: l’azione dei Carabinieri sulla vicenda

Il provvedimento di denuncia, che non comporta l’arresto, è un atto importante che consente alle autorità di procedere con le indagini e valutare la posizione dell’uomo in merito alla sua responsabilità penale. Si tratta di un ulteriore passo delle autorità locali nella lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti, confermando l’impegno costante nel preservare la sicurezza della comunità durante il periodo natalizio e oltre.