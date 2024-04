Juve-Lazio, tifoso ultras aggredisce violentemente un agente: trauma cranico e ferite multiple

L’agente sarebbe stato aggredito mentre cercava di sedare una rivolta della tifoseria laziale.

Tensione alle stelle ieri alla finale di Coppa Italia Juve-Lazio. Al goal che ha consegnato la vittoria agli bianco-neri è seguita l’esagitazione della tifoseria laziale che, per protesta, ha deciso di invadere la tribuna degli avversari allo Stadio Olimpico di Roma. Nel tentativo di sedare la rissa è rimasto gravemente ferito un agente, picchiato da un ultras laziale e riportando ferite multiple dopo la colluttazione.

Rissa durante Juve-Lazio: aggredito violentemente un agente di polizia

A volto coperto, cinghie alla mano, urla e minacce. La tifoseria laziale presente ieri allo Stadio Olimpico per la finale di Coppa Italia contro la Juventus si è ribellata all’esito finale della partita invadendo la tribuna Sud, dove si trovavano gli avversari juventini. Intorno alle 22.48, la tifoseria biancoceleste ha così scavalcato dalla Tribuna Tevere le transenne, per dirigersi verso l’area Sud poco dopo il goal segnato dalla Juventus. L’intento, stando a quanto riportato dalle autorità, era quello di creare scompiglio e indurre alla rissa. Un tentativo che un agente di polizia, lì presente in abiti civili, ha tentato di sedare.

Picchia un agente e scappa: arrestato ultras laziale

Putroppo però l’agente nel tentativo di bloccare un tifoso laziale, particolarmente riottoso, è stato gravemente ferito. Il soggetto, nel tentativo di dileguarsi, ha picchiato il poliziotto arrecando ferite multiple, tali per cui l’agente è stato poi trasportato all’ospedale San Camillo di Roma. Tra i danni riportati, si registrano un trauma craniofacciale non commotivo, ferite lacerocontuse multiple del volto e una contusione alla mano destra, ferite per cui è stata prescritta una prognosi di 15 giorni. Il tifoso ultras si è dato alla fuga, sottraendosi alle forze dell’ordine che, visionando i registrati delle telecamere di sicurezza presenti nell’area, sono comunque riusciti a identificarlo. Rintracciato in giornata in zona Prenestino, il tifoso classe ‘2003 è stato arrestato dal personale di polizia con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale.