Juventus, Chiellini annuncia il ritiro: “E’ stato il viaggio più bello della mia vita”

“Sei stato il viaggio più bello e intenso della mia vita. Sei stato il mio tutto. Con te ho percorso un cammino unico e indimenticabile”. Con una storia su Instagram corredata da un video dal sapore amarcord l’ex difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico. Lo ha riportato l’agenzia di stampa Ansa.

L’addio al calcio di Giorgio Chiellini

“Ma ora – ha aggiunto – è il momento di aprire nuovi capitoli e scrivere altre pagine importanti ed entusiasmanti”. Dopo una lunga carriera con la Juve l’ex nazionale azzurro si era trasferito negli Stati Uniti per giocare nella Mls con i Los Angeles Fc.

Il saluto di Leonardo Bonucci

“Era il 2010 quando ci siamo incontrati. Quanta strada fatta insieme, uno accanto all’altro attraverso vittorie memorabili. Sfide in cui eravamo uno la spalla dell’altro. Abbiamo toccato il cielo europeo alzandola più in alto che potevamo. In questo lungo percorso abbiamo gioito, sofferto, condiviso, discusso e lottato sempre pensando al bene dell’altro proprio come fanno due amici. Perché Tu sei uno dei pochi veri amici che il calcio mi ha regalato”. Leonardo Bonucci ha salutato così l’ex compagno tra Juve e Nazionale, Giorgio Chiellini, che ha appena ufficializzato il ritiro dal calcio giocato.

“La nostra amicizia continuerà certamente fuori dal campo – il post di Bonucci su Instagram – ma davanti questa chiusura del cerchio che il calcio mette davanti a ognuno di noi il mio grazie più grande non poteva mancare. Sei stato un esempio per me, per milioni di tifosi, per un’infinità di ragazzini che sognano di diventare come Chiello! Ci sarà una nuova tappa che ti aspetta, ma ora è il momenti di goderti la tua famiglia. Ci vediamo presto capitano, ti voglio bene”.