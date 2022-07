Giorgia contro la Meloni: “Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i c*******”

La cantante Giorgia si scaglia contro la Meloni con un post “ironico”. Immediata la risposta dell’aspirante premier che ha dato via a un botta e risposta che, inevitabilmente, non è passato inosservato.

L’attacco di Giorgia

Con un post ironico su Instagram Giorgia ha condivido un meme che in questi giorni stava facendo il giro del web. In riferimento a quanto detto dalla Meloni, da cui poi è nata una canzone definita come “hit”, sono diverse le parodie in merito. “Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono cristiana”. Questo “motivetto” è stato ripreso e rivisitato. Queste le parole che ha condiviso la cantante:

“Anche io mi chiamo Giorgia ma non rompo i c******* a nessuno”.

La risposta della Meloni

Dopo poco, la risposta:

“Trovo che la voce di Giorgia sia straordinaria. La ascolto volentieri, da sempre, senza essere costretta a farlo. Così come lei non è costretta ad ascoltare me se non le piaccio. Questa è democrazia, funziona così ed è bella per questo. Ma su una cosa io e l’artista siamo sicuramente diverse: se a me non piacesse la sua musica o la sua voce, io non avrei bisogno di insultarla”.