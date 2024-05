La Lazio ricorda il suo primo scudetto: Olimpico gremito e grande festa per i tifosi | Le immagini

Festa grande all’Olimpico oggi, la Lazio celebra i 50 anni dal suo primo scudetto. Le immagini in diretta.

Dodici maggio 1974, una data che ha segnato la storia per i tifosi biancocelesti. Sono trascorsi esattamente 50 anni da quando la Lazio battè il Foggia nella partita che le consegnò lo scudetto con una vittoria storica. A portare in alto la vittoria, Giorgio Chinaglia, per gli appassionati “Long John”, che sul ’60 minuto decretò il trionfo della Lazio con un rigore. Attimi fatali che quest’oggi, domenica 12 maggio, vengono commemorati all’Olimpico con una grande festa, che riecheggia nei cieli della Capitale, dove vola in alto l’aquila.

Cinquant’anni di scudetto: grande festa dei laziali all’OIimpico

Era il 12 maggio 1974 quando la Lazio per la prima volta nella storia diventò Campione d’Italia. Un evento unico che fu impresso dal gioco di una squadra tenace, guidati da Maestrelli come allenatore, che seppe schierare con maestria Pulici, Petrelli, Martini (50′ Polentes), Wilson, Oddi, Nanni, Garlaschelli, Re Cecconi, Chinaglia appunto e Frustalupi.

A distanza di cinquant’anni, torna all’Olimpico la commemorazione di un evento sportivo storico. In campo, a distanza di metà secolo, la Lazio ha sconfitto oggi l’Empoli 2-0, aggiudicandosi la partecipazione alla prossima Uefa Europa Conference League. Decisivo il goal all’88 di Matias Vecino. L’Empoli rimane ferma così a 32 punti, mentre la Lazio con la partita detenuta quest’oggi sale a 59 punti, sognando di raggiungere la Champion League 2024-2025.

La cronaca di Lazio-Empoli

Azione calibrata e studiata di Pedro, che prendendo la palla l’ha poi servita con un passaggio orizzontale a Vecino: scelta decisiva per aiutarlo a costruire l’azione in area empolese. Vecino, raccolto il passaggio, ha così superato Caprile col destro a incrociare, segnando il goal decisivo.

Rete che ha infranto i sogni dell’Empoli, che dopo l’1-0 al ’48 di Patric sperava di guidare la vittoria. Gran calcio d’angolo battuto da Zaccagni, con palla che spiove al centro dell’area piccola dopo il “buco” di Caputo sul primo palo. Il difensore biancoceleste deve solo spingere in rete da due passi, superando un incolpevole Caprile.