La lite nel locale finisce a coltellate ma nessuno interviene: sospesa la licenza

Formia. Sospesa la licenza per sette giorni al titolare dell’esercizio commerciale “Perla Negra”. Il provvedimento è stato emesso ieri dal Questore di Latina a seguito del grave episodio che si è verificato lo scorso 4 dicembre. In questa circostanza, un giovane avventore del locale è stato accoltellato nella vicina piazza Tommaso Testa. La lite, che poi è finita a coltellate, sarebbe stata scatenata per mutili motivi all’interno del locale. Ad assistere alla scena anche numerosi avventori. A seguito dei fatti, tuttavia, nessun addetto ha segnalato la vicenda alle autorità, limitandosi ad accompagnare i due litiganti all’esterno dell’esercizio.

Omicidio a Formia, Romeo forse accoltellato a morte per aver cercato di difendere l’amico

La lite (per futili motivi) iniziata nel locale

Gli accertamenti delle forze dell’ordine hanno consentito di stabilire che l’accoltellamento del ragazzo è stato l’epilogo di una lite iniziata per futili motivi all’interno dell’esercizio commerciale, dove erano presenti un gran numero di clienti. Tuttavia, nella circostanza, nessuno degli addetti che prestavano servizio ha ritenuto opportuno segnalare alle Forze di Polizia quanto accaduto nel locale. Il personale si è pertanto limitato ad accompagnare all’esterno i due litiganti, neppure era stata fatta alcuna richiesta successivamente al ferimento.

Il provvedimento del Questore

Una volta accompagnati fuori dalle parole si è passati ai fatti e un giovane avventore è stato accoltellato dal litigante. Ora, la mancata collaborazione registrata nell’occasione è stata valutata come un elemento di rischio per l’ordine e la sicurezza dei cittadini e, considerata la gravità dei fatti, la Questura ha deciso di attuare sospendere al titolare dell’esercizio la licenza per sette giorni così da evitare il ripetersi di simili episodi. Il Provvedimento è stato notificato ieri, 7 dicembre, dal personale del Commissariato di Formia.