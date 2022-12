La marionetta E.T. di Carlo Rambaldi è all’asta: vale tra i 2 e i 3 milioni di euro

Certamente ricorderete il mitico E.T., l’extraterrestre più famoso del cinema che ha fatto sognare e divertire milioni di bambini in tutto il mondo, grazie al capolavoro del regista Steven Spielberg del 1982. Ma sapete chi ha ideato la famosissima marionetta diventata ormai un’icona del cinema e degli effetti speciali? Il capolavoro è di un grande italiano, Carlo Rambaldi, maestro di effetti speciali e vincitore di ben due Oscar per il suo lavoro. Proprio quel capolavoro tanto iconico, ora andrà all’asta.

E.T. all’asta per 3 milioni di dollari

La marionetta creata da Carlo Rambaldi vale tra 2 e 3 milioni di dollari e andrà all’asta da Julien’s Auctions a Los Angeles, e in molti sono già pronti a parteciparvi per accaparrarsi questo pezzo di storia del cinema. Entro la fine dell’anno E.T. avrà una nuova casa, insomma. Il modello meccatronico utilizzato nel popolare film del regista Steven Spielberg del 1982 andrà all’asta nella giornata sabato prossimo, 17 dicembre da Julien’s Auctions a Los Angeles. Sarà offerto con una stima di 2-3 milioni di dollari come riporta anche l’agenzia AdnKronos.

La marionetta di Carlo Rambaldi è un pezzo di storia del cinema

La marionetta, creata dal mago degli effetti speciali Carlo Rambaldi, è sia un’opera di singolare artigianato che un vero e proprio pezzo di storia del cinema moderno. Realizzato in duralluminio, il modello ha 85 punti di movimento (può sbattere le palpebre e compiere rotazioni dell’addome) attivati da cavi elettrici e meccanici. La stima è di 3 milioni di dollari. “Questo modello è veramente un’opera d’arte e un capolavoro di ingegneria. Nulla di simile sarà mai più creato per un grande film, poiché non è più pratico in un’epoca di effetti generati al computer”, ha dichiarato ad Artnet News Jason DeBord, direttore operativo di Julien’s Auctions.

Foto IG Fondazione Carlo Rambaldi