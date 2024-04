La minaccia di pubblicare il video “hot” girato sul luogo di lavoro: donna denuncia l’ex fidanzato di Roma

Minaccia l’ex fidanzata di pubblicare un video porno girato sul luogo di lavoro: donna denuncia l’ex fidanzato a Roma.

Una storia di stalking a Roma, che ha portato in queste ore all’arresto di un uomo. La vicenda racconta di due ex fidanzati, con l’uomo che non si sarebbe arreso alla fine della propria relazione con la compagna. Una situazione che è stata vissuta in maniera ossessiva dal soggetto, che ha cominciato gradualmente a perseguitare la donna con cui aveva trascorso un’esperienza amorosa. Una situazione dove sono dovuti intervenire gli agenti della Polizia di Stato.

Stalking verso l’ex fidanzata a Roma

La vicenda si svolge nel Centro Storico di Roma, dove un uomo di 36 anni era diventato l’incubo della propria ex fidanzata. Gli agenti hanno dovuto applicare il divieto di avvicinamento alla donna, considerato come l’ex compagno la perseguitava con appostamenti e messaggi sul telefono. Come hanno potuto stabilire i poliziotti con un’indagine di diverse settimane, il soggetto aveva messo in atto dei gesti persecutori verso la donna.

Gli atti persecutori verso la donna

La miccia degli atteggiamenti persecutori sarebbe stata accesa alla fine della relazione tra la donna e il suo ex fidanzato: quest’ultimo incapace di farsi una ragione sul termine della storia. Da qui avrebbe manifestato atteggiamenti ossessivi e persecutori verso l’ex compagna, tanto da indurla a stati di ansia e paura per la propria sicurezza. Una vicenda che ha cambiato irrimediabilmente la quotidianità della signora, impaurita ad andare al lavoro o addirittura uscire dalla propria casa per il timore di essere aggredita dall’ex fidanzato.

Le minacce verso la donna di Roma

La signora aveva cambiato le proprie abitudine, con il rischio di perdere anche il lavoro. Nella tempesta di minacce e continue molestie, anche la dignità della donna rischiava d’infrangersi: in più frangenti, l’uomo avrebbe minacciato la signora di pubblicare un loro video girato in intimità, con il multimediale che sarebbe stato caricato su un sito dedicato alla pornografia amatoriale. Video che avrebbe svelato un risvolto molto grave per la condotta professionale della donna: gli atteggiamenti sessuali si svolgevano sul proprio luogo di lavoro.