La signora pericolosa di Ostia colpisce ancora, aggredito un passante sul Lungomare: persona ferita alla testa

La signora pericolosa di Ostia protagonista di una nuova aggressione: picchiato e ferito un passante sul lungomare

La signora bionda di Ostia colpisce ancora. La donna, con seri problemi psichiatrici, è tornata a colpire nel territorio lidense. Questa volta avrebbe organizzato un’aggressione sul lungomare, prendendo di mira un passante. Una situazione che sarebbe andata oltre ai limiti in quest’occasione, considerato come la sfortunata persona è rimasta ferita nella colluttazione. Una vicenda che riapre il dibattito attorno agli interventi da effettuare verso questa donna.

La signora bionda colpisce sul territorio di Ostia: l’ultima aggressione

In balia delle proprie patologie psichiatriche, la signora bionda di Ostia sarebbe tornata a colpire nella serata di venerdì scorso. Erano passate le 22, quando un passante ha avuto la sfortuna d’incrociarla sul lungomare lidense all’altezza di piazza Anco Marzio. Forse uno sguardo interpretato male, è bastato alla donna per innescare la propria furia psichiatrica: una manata al viso del passante, quanto è bastata per farlo cadere a terra e fargli sbattere la testa sul marciapiede.

Una situazione che poteva vedere esiti drammatici, considerato come la persona ha sbattuto violentemente a terra. Nella caduta, il passante ha riportato anche una copiosa ferita alla fronte: nel giro di pochi secondi, i passanti che lo hanno soccorso si sono accorti di una corposa emorragia dal taglio, che hanno tentato di tamponare provvisoriamente con salviette e fazzoletti puliti.

L’incubo di Lido Centro e le soluzioni dei residenti

La signora si troverebbe al quarto tentativo di aggressione negli ultimi giorni, dopo aver schiaffeggiato due bambine e una commessa di un negozio su via delle Baleniere. Il caso è seguito con trepidazione dai residenti del territorio lidense, che chiedono l’intervento delle autorità per arginare questi fenomeni di violenza. Proprio i cittadini starebbero valutando la compilazione di una raccolta firme nella zona di Lido Centro, chiedendo l’intervento del sindaco Roberto Gualtieri e l’area DSM dell’ASL Roma 3 su questa spiacevole situazione, che ormai sta comportando seri disagi a residenti e commercianti di questo quadrante lidense.