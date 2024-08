La Tuscia trema, scossa di terremoto nella zona di Canino

Scossa di terremoto nell’area della Tuscia: percepita nei Comuni di Viterbo. Canino, Tuscania, Montalto di Castro e Tarquinia

Paura per i residenti della Tuscia, che questa mattina hanno sentito una scossa di terremoto nel quadrante cittadino di Canino. La scossa avrebbe toccato la cittadina della Provincia di Viterbo intorno alle 11 del mattino, ripresa poi successivamente anche dall’INGV. Secondo gli studiosi del centro vulcanologico, si tratterebbe di una scossa di magnitudo 3, udita anche nei Comuni limitrofi alla zona di Canino.

Scossa di terremoto nella zona della Tuscia: la situazione a Canino

La scossa si è presentata come un forte boato durante la mattinata, in un episodio che avrebbero udito anche gli altri territori fuori alle porte del Comune di Canino. Secondo la testimonianza dei residenti, il fenomeno sismico sarebbe stato percepito anche nei vicini Comuni di Tuscania, Montalto di Castro, Montefiascone e Tarquinia. Diversi cittadini avrebbero udito il boato anche a Viterbo, con la città distante una quarantina di chilometri.

Il racconto dei residenti nella Provincia di Viterbo

Molti residenti avrebbero avvertito la forte scossa, percependola anche nelle località di Tessennano, Arlena di Castro e Cellere. Secondo gli studi effettuati dall’INGV, la scossa si sarebbe verificata a 9 chilometri di profondità. Per chi ha sentito il boato, c’è stata tanta paura e alcune persone sono corse velocemente fuori dalle proprie case. Al momento, in tutte le località toccate dalla scossa sismica, non si registrano feriti o danni alle strutture abitative.

Da questa mattina, i Vigili del Fuoco stanno monitorando la situazione successiva alla scossa di terremoto in vari Comuni dell’area della Tuscia. Gli uomini dei soccorsi stanno effettuando diversi sopralluoghi nel quadrante di Canino, per vedere se alcune strutture, pubbliche o private, hanno riportato dei danni e dopo questo fenomeno possono essere diventate inagibili. Nelle prossime ore, le singole realtà comunali potrebbero stillare nuovi aggiornamenti su eventuali danni pervenuti alle abitazioni dei cittadini o strutture all’interno del loro territorio.