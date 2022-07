Ladispoli, dà in escandescenze armato di coltello e terrorizza i clienti del locale: a casa aveva anche una pistola abusiva

Serata movimentata, ieri sera, a Ladispoli, dove i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un’attività di controllo straordinario del territorio nei luoghi della movida in due fra i principali comuni del litorale nord della provincia di Roma, Cerveteri e Ladispoli.

Paura nel locale

Intervenuti presso un noto locale del Lungomare per la segnalazione di una persona in escandescenze, i Carabinieri della Stazione di Ladispoli hanno arrestato un 35enne romeno trovato in possesso di un coltello a serramanico.

La successiva perquisizione a casa dell’arrestato ha permesso di rinvenire anche un’arma da fuoco con matricola abrasa. L’uomo è quindi stato arrestato detenzione abusiva di armi.

Mancata tracciabilità degli alimenti: multa da 2.000 euro

Ma i controlli non si sono fermati. Unitamente ai colleghi del N.A.S. di Roma, i Carabinieri hanno eseguito verifiche presso due locali della movida. Uno dei dei due è infatti stato sanzionato per 2.000 euro, per violazioni riscontrate sul piano della tracciabilità degli alimenti somministrati al pubblico.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno poi segnalato alla Procura della Repubblica di Civitavecchia due giovani che, nel corso di attività di controllo alla circolazione stradale svolta lungo la S.S. 1 Aurelia all’altezza della Località Cerenova del Comune di Cerveteri, sono stati sorpresi alla guida delle proprie autovetture private con un tasso alcolemico proibito.

Analoghi servizi proseguiranno anche nei prossimi fine settimana e fino al termine della stagione estiva.