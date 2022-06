Ladispoli, offriva pacchetto “all-inclusive” per aggirare il Fisco: maxi sequestro per 6 milioni e oltre 20 denunce

Indebita compensazione di debiti fiscali e contributivi con crediti d’imposta inesistenti. Di questi reati dovranno rispondere le 27 persone che sono state denunciate dalla Guardia di Finanza. I Finanziari del Comando Provinciale di Roma, che hanno dato esecuzione a un decreto emesso dal GIP presso il Tribunale di Civitavecchia, hanno anche sequestrato disponibilità finanziarie, quote societarie e automezzi, per un valore complessivo di circa 6 milioni di euro.

Ecco come era ‘architettata’ la truffa

Tutto è partito dalle indagini svolte dalle Fiamme Gialle della Compagnia di Ladispoli, che hanno fatto luce sull’attività di una consulente tributaria. Questa aveva creato una sorta di ‘pacchetto chiavi in mano’ e consentiva alle imprese coinvolte di abbattere le pendenze con il Fisco, quindi di truffare. Di questi ‘servizi’, che permettevano di compensare crediti inesistenti per importi inferiori alle soglie di rilevanza penale, stando agli accertamenti, si sarebbero avvalsi anche altri 130 contribuenti, che sono stati sanzionati in via amministrativa.

A quanto ammontano i contributi non versati

Sono 9,3 milioni di euro le imposte e i contributi non versati all’Erario, grazie a quel sistema ben architettato. A quella truffa e a quel modus operandi, che si ripeteva nel tempo, e che la consulente era riuscita a mettere in piedi. Ora, però, 27 persone sono state denunciate e sono stati sequestrati bene per 6 milioni di euro.