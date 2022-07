Ladispoli, scompare ragazza. L’appello: ‘Aiutateci, Karina è in pericolo di vita’

Non si hanno ancora tracce di Karina, una giovane ragazza americana che dal suo Paese è arrivata in Italia, più precisamente a Ladispoli. E da qui mercoledì notte, intorno alle 3.30, è scomparsa.

L’appello della famiglia

Sui social, come accade spesso in questi casi, è subito partito un tam tam e la macchina della solidarietà si è messa in moto. Un post, un appello, due foto e decine di commenti per far divulgare di più il messaggio, con la speranza di rintracciare presto la ragazza. Karina è americana, non parla italiano ed è scomparsa da via Sorrento, a Ladispoli. Chi ha divulgato l’annuncio spiega che la giovane potrebbe essere in pericolo di vita perché non ha i medicinali, fondamentali per lei, con sé.

Come fare per aiutare

“Aiutateci a trovarla. Fate girare il più possibile. Se qualcuno vedesse questa ragazza da qualche parte, intrattenetela e contattatemi subito al 339.5338092”. Questo l’appello pubblicato sui social, ma di Karina, purtroppo, non c’è ancora nessuna traccia.