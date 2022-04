Ladispoli, trasformano bar in una discoteca: chiuso noto locale

Avevano trasformato un semplice cocktail bar in una discoteca, senza averne alcun titolo. Ma gli agenti della Polizia di Stato, durante un controllo dei locali della movida a Ladispoli, si sono accorti che qualcosa non andava.

Da cocktail bar a discoteca senza permesso

I poliziotti durante il weekend hanno effettuato verifiche in 5 locali. E un di questi, che dal rilascio delle licenze figurava come cocktail bar, ai fini pratici era una vera e propria discoteca, tra quelle più frequentate dai giovani del posto.

E le mancanze non si limitavano a quelle amministrative. Nel corso dei controlli gli agenti si sono accorti che l‘uscita di sicurezza non era correttamente segnalata e chiusa, che era presente un deposito non autorizzato di bombole a gas e che gli estintori avevano la verifica scaduta.

Multe e denuncia al titolare

Ma non solo: già in precedenza nel locale erano state effettuate verifiche e controlli, con interventi da parte di polizia e carabinieri. Al termine delle verifiche, gli agenti hanno sanzionato amministrativamente il responsabile del pubblico esercizio, in quanto sia i dipendenti che i clienti erano privi di mascherine e non distanziati. Multe anche per la mancanza delle prescritte autorizzazioni come locale da ballo. Il titolare è anche è stato denunciato in stato di libertà per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento. Il cocktail bar trasformato in discoteca è stato posto sotto sequestro preventivo e chiuso per gravi mancanze dei requisiti di sicurezza.

Sanzioni in altri due locali

Nel corso dei controlli altri due locali sono invece stati sanzionati due violazione della normativa anti covid. Durante lo svolgimento del servizio sono state controllate 158 persone, 31 veicoli ed è stata contestata una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 75 L 309/90 (possesso di stupefacenti).