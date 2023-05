Ladri di auto a Roma, smontata una nuova macchina a Villa Bonelli

Non c’è pace nella zona di Villa Bonelli, nell’XI Municipio di Roma Capitale, dove una nuova macchina è stata smontata. Chiunque porti avanti questi “colpi”, oggi lo fa con un grande gusto per automobili di grossa cilindrata. Infatti, negli scorsi mesi sono molteplici le BMW, Mercedes o Jaguar che sono state vandalizzate, con le singole macchine che sono state private dei pneumatici o addirittura di pezzi che si trovavano sotto il cofano.

Continua la razzia delle auto a Villa Bonelli

L’ultima testimonianza arriverebbe da via Enrico Mizzi, dove a pagarne le conseguenze sarebbe stata una BMW iX M60. L’automobile, parcheggiata a pochi passi dal parco di quartiere, è stata ritrovata dai proprietari senza più le ruote. Infatti, poggiava sul manto stradale solamente grazie all’apporto di quattro pezzi di marmo e soprattutto due inediti piccoli estintori. Una situazione che ha lasciato sbalorditi gli stessi fruitori del mezzo, che si sono ritrovati “rapinati” nonostante gli allarmi di ultima generazione della macchina. Ma come sappiamo, in questa zona dell’XI Municipio non sono un caso isolato. Anzi.

I vari colpi alle automobili nella zona

Ma da quanto va avanti questo fenomeno dentro Villa Bonelli? Ormai da mesi. Già il 2 Aprile 2023, si riscontra come una Mercedes EQS SUV venne lasciata su quattro mattoni. Qui i ladri non ebbero l’accortezza di poggiare l’automobile sugli “organi di rotolamento”, poggiando solamente quattro mattoni al centro dell’autovettura, che alla fine arrivo a sbattere con la parte interiore sul manto stradale. Non solo danni alle ruote, ma anche a una parte della carrozzeria della macchina: infatti, non contenti si portarono via sia il parafango che i fari anteriori, per un danno da migliaia di euro. A un’altra Mercedes parcheggiata nella zona, oltre a levare i soliti pneumatici, rompendo un finestrino hanno sottratto anche il volante (avete letto bene) e lo stereo.