Ladri in azione a Ostia, svaligiate 4 automobili sul lungomare

Automobili scassinate a Ostia. Succede oggi sul Litorale Romano, dove davanti a un noto stabilimento del lungomare Lutazio Catulo, qualche ladro ha pensato bene di mettersi in azione. Secondo le testimonianze che ci sono arrivate in redazione, i topo d’automobile avrebbero preso d’assalto almeno 4 macchine in sosta, probabilmente appartenenti ai bagnanti dei vicini stabilimenti balneari.

I ladri d’auto in azione sul lungomare

Quest’oggi, i topi d’auto hanno preso d’assalto la corsia del lungomare Lutazio Catulo in direzione Pontile, provenendo da Roma. Non è la prima volta che operano in quello spazio, arrivando oggi anche a mettersi al lavoro con le luci del giorno. Qui avrebbero preso d’assalto quattro automobili, cui avrebbero distrutto i vetri anteriori della parte destra sul lato del passeggero. Un modo, probabilmente, per cercare direttamente nel baule porta oggetti o aprire più velocemente gli sportelli del veicolo.

La denuncia di chi vive la zona: “Siamo bersaglio di continui furti”

Ma l’episodio di oggi è un caso isolato nel quadrante di Castel Fusano? Assolutamente no, sentendo chi vive la zona e soprattutto le persone che lavorano negli stabilimenti balneari. Franco Petrini, gestore della Nuova Pineta-Pinetina, ci racconta cosa sta vivendo la zona: “Ormai fa notizia quando non avvengono i furti in macchina. Ai nostri clienti consigliamo di posteggiare nei pressi dell’entrata dello stabilimento, per evitare brutte sorprese”.

Prosegue: “I maggiori problemi avvengono sulla parallela del lungomare, a via Bernardino di Monticastro e via Leopoldo Ori. Queste aree sono diventate delle vere discariche, dove i ladri si aggirano furtivamente per compiere i propri furti. L’altra sera abbiamo dovuto aiutare due turisti tedeschi, invitandoli a posteggiare quanto più vicino all’entrata della spiaggia, per evitare problemi. Almeno qui, del problema si risente soprattutto la sera e coi clienti del ristorante. Questo è un grande disagio che ci auguriamo possa esser presto risolto”.

Foto: I.D e G.P.