Ladri in azione a Roma, smontano i fari posteriori a un’automobile in sosta

Ancora storie di ladri nella zona di Roma. Oggi ci spostiamo nel quadrante del Parco delle Sabine, dove i ladri hanno preso di mira una Fiat 500 X. I criminali, da come ha testimoniato il proprietario del veicolo, si sono divertiti stavolta a portare via i fari posteriori dello stesso mezzo. Un furto insolito per le strade romane, considerato come i ladruncoli si concentrino sempre a sottrarre oggettistica presente all’interno delle auto.

I ladri portano via i fari alla macchina posteggiata a Roma

La macchina era posteggiata davanti a una scuola nella zona del Parco delle Sabine, come probabilmente avveniva ogni sera. Nonostante la presenza della struttura scolastica, probabilmente con videosorveglianza sui cancelli di entrata, ugualmente i ladri hanno deciso di prendere di mira quell’automobile del marchio Fiat. Con il favore della notte, i ladri hanno trovato il tempo di smontare i fari posteriori della macchina, portarseli via e poi rompere un vetro della stessa autovettura, probabilmente per cercare all’interno dell’abitacolo delle cose di valore.

La scoperta dell’automobile vandalizzata

Il proprietario ha scoperto lo stato della propria macchina questa mattina, mentre nella scuola arrivavano i bambini per seguire le lezioni. Intorno alle ore 8 del mattino, davanti ai suoi occhi si è palesato la parte posteriore dell’automobile senza i fari, che vedevano preso il posto solo da due fili tagliati penzolanti. Poi, all’altezza del vano passeggero, era rotto anche un vetro posteriore, sintomo che qualche ladruncolo abbia provato anche a intrufolarsi nel mezzo per rubarci dentro o addirittura accenderlo e portarselo via. Storie di Roma, dove ormai i furti d’auto cadono a pioggia in qualsiasi quadrante della città. Il proprietario ha prontamente chiamato la Polizia Locale per segnalare lo spiacevole episodio, con gli agenti che hanno potuto solamente constatare come il proprietario del veicolo dicesse il vero riguardo le sorti della propria automobile.