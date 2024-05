Ladri in fuga: rubano un camper, forzano un posto di blocco e provocano un incidente

Rubano un camper ad Aprilia, in provincia di Latina: ladri provocano un grave incidente stradale per fuggire dai Carabinieri.

Momenti di grande paura ad Aprilia, dove due ladri hanno provocato un brutto incidente stradale. Lo scontro tra due automobili è avvenuto come conseguenza della loro fuga dai Carabinieri, con i malviventi che avevano rubato pochi momenti prima un camper a due turisti stranieri. Il mezzo era stato rintracciato dopo poco tempo dai militari, con i criminali che hanno forzato un posto di blocco per non essere arrestati.

Rubano il camper e scappano dai Carabinieri

Tutto inizia dalla denuncia di due turisti stranieri, venuti ad Aprilia nella loro gita tra il territorio romano e pontino. Usciti da un locale, non hanno più ritrovato il camper dove lo avevano parcheggiato. Una situazione cui avevano subito chiesto aiuto ad alcuni passanti, che immediatamente hanno contattato i Carabinieri attraverso il 112 e fatto partire le indagini sulla sparizione del mezzo di trasporto.

L’inseguimento con i ladri per le strade di Aprilia

Il mezzo è stato rintracciato poi su via Pantanelle, dove i Carabinieri hanno provato a fermare il camper con l’alt. Un invito non rispettato dai ladri, che hanno iniziato uno spericolato inseguimento a bordo dell’inusuale veicolo. Tra le manovre spericolate messe in piedi dai malviventi, una ha procurato l’incidente tra due autovetture e il ferimento delle persone a bordo delle macchine.

Forse impauriti dalla situazione, i ladri hanno deciso di scendere dal mezzo e proseguire la propria corsa a piedi, facendo probabilmente perdere le proprie tracce tra le campagne del territorio di Aprilia. I Carabinieri si sarebbero divisi tra l’inseguimento a piedi dei malviventi e il soccorso degli automobilisti feriti, che hanno avuto la necessità di essere trasportati al Pronto Soccorso più vicino.

I legittimi proprietari tornano in possesso del camper

Mentre proseguono le indagini per catturare i ladri di Aprilia, i Carabinieri sono riusciti a recuperare il camper rubato. Il mezzo rubato, dopo i controlli di rito, è stato riconsegnato ai turisti stranieri.