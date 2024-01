Ladro arrestato a San Felice Circeo: refurtiva recuperata

Carabinieri arrestano un ladro nella zona di San Felice Circeo: il malvivente aveva appresso una refurtiva di 300 euro.

I Carabinieri del NOR – Aliquota Radiomobile della Compagnia di Terracina, in collaborazione con la locale Stazione, hanno arrestato nella notte scorsa un cittadino italiano classe 73, residente nel comune di San Felice Circeo, in fragranza del reato di furto e quindi ritenuto il presunto ladro della vicenda.

Ladro arrestato a San Felice Circeo: il furto in abitazione

L’uomo è stato individuato e bloccato dopo aver compiuto un furto all’interno di un’abitazione. L’intervento immediato dei carabinieri è stato reso possibile grazie a una rapida ricostruzione dell’evento e alle dichiarazioni fornite da alcune persone presenti sul luogo.

Al momento dell’arresto, il ladro era ancora in possesso della refurtiva, la quale è stata recuperata e restituita all’avente diritto. La refurtiva, del valore approssimativo di 300 euro, comprendeva 2 telefoni cellulari, documenti personali e carte di credito.

Ladro arrestato a San Felice Circeo: l’intervento delle forze dell’ordine e l’arresto

L’efficace collaborazione tra le forze dell’ordine e la prontezza nel rispondere all’emergenza hanno permesso di porre fine all’azione criminale e di restituire la proprietà rubata al legittimo proprietario. Il cittadino arrestato sarà sottoposto alle dovute indagini e dovrà rispondere delle accuse formulate nei suoi confronti. Nel frattempo, la comunità di San Felice Circeo può respirare più tranquilla grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine.

Ladro arrestato a San Felice Circeo: l’episodio nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 2024

L’arresto è avvenuto nella notte tra il 10 e l’11 gennaio, intorno alle 2:00. I carabinieri sono stati allertati da alcune persone che avevano notato un uomo sospetto muoversi nei pressi di un’abitazione. I militari si sono immediatamente recati sul posto e hanno iniziato a perlustrare la zona. Poco dopo, hanno individuato l’uomo, che era ancora in possesso della refurtiva. Il ladro è stato bloccato e condotto in caserma, dove è stato arrestato in flagranza di reato.