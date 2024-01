Ladro di appartamenti seriale arrestato a Roma grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine

Catturato il ladro seriale del quartiere Trieste Salario a Roma: l’ultimo colpo in un noto studio legale della zona.

Era diventato l’incubo di Roma Est, il ladro che negli ultimi giorni aveva effettuato numerosi furti negli appartamenti di questo quadrante capitolino. Si era specializzato a colpire nel quartiere Trieste Salario, dove oltre agli appartamenti non disdegnava visite anche agli uffici di grande rilevanza nella zona, come successo ad esempio con diversi studi legali di quell’area cittadina.

Il ladro seriale di appartamenti a Roma

Il ladro colpiva da diversi giorni nella zona del Trieste Salario, tanto da diventare argomento anche nei gruppi WhatsApp di quartiere o sulle community Facebook dei residenti locali. Proprio i residenti erano riusciti a riprendere il ladro in azione, che si distingueva per scaltrezza e velocità, grazie all’utilizzo delle telecamere interne alle loro case o le loro attività. Immagini poi fornite alla Polizia di Stato per le indagini di rito sull’uomo.

Il tentato furto allo studio legale del quartiere Trieste Salario

L’ultimo colpo del ladro è avvenuto presso un edificio del quartiere Trieste Salario. Grazie alla chiamata di un residente, che aveva visto strani movimenti in una scala di via Brandano, il commissario di Polizia ha deciso di recarsi all’edificio e di portarsi dietro una volante con altri agenti di servizio. Qui hanno trovato il famoso ladro in azione, che per fuggire ha provato a lanciarsi dalla finestra di un piano rialzato della stessa palazzina.

L’arresto del ladro seriale

Il salto dalla finestra ha conseguito a un breve inseguimento in strada tra il ladro e le forze dell’ordine. L’uomo è riuscito a correre fino a piazza Volsinio, dove alla fine è stato braccato dagli uomini delle forze dell’ordine. Addosso all’uomo sono stati rinvenuti gli oggetti rubati nel locale di via Brandano, risultati provenire da un noto studio legale della zona.

Inoltre, l’uomo aveva tutta l’attrezzatura da scasso per aprire le porte dei vari appartamenti. Addosso a lui erano presenti cinque chiavi artigianali per serratura europea, una torcia e un paio di guanti in tela bianca.