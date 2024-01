Ladro ruba telefonini sull’autobus di Roma: minacciati di morte 2 minorenni

Ladro in azione su un autobus Atac di Roma: a via della Maglianella deruba due minorenni minacciandoli di morte.

Episodio di microcriminalità tra giovani adolescenti a Roma, con un ragazzo che ha derubato due minorenni all’interno durante la corsa di un autobus Atac. Le vittime sono stati due minori, che stamattina hanno subito una rapina con tentativo di aggressione mentre si recavano a scuola. Il ladro, con la minaccia di ucciderli, si è fatto consegnare tutti gli oggetti di valore che i giovani avevano appresso.

Ladro in azione sull’autobus di Roma: la vicenda

L’episodio si è svolto intorno alle 8 di questa mattina, venerdì 19 gennaio 2024, quando l’autobus Atac stava viaggiando tra la zona di Portuense e Boccea. I due giovani, con i propri zaini in spalla, si stavano recando a scuola, come peraltro facevano ogni mattina. Qui improvvisamente gli si è parato davanti un altro giovane, più grande di età, che gli ha intimato di consegnargli gli iPhone e gli smartphone di cui erano in possesso.

Il ladro minaccia di morte due minori per farsi consegnare i telefoni

Secondo la testimonianza dei giovani, il giovane per farsi consegnare i due telefoni li avrebbe minacciati con una pistola, che però ancora non è stata rinvenuta a distanza di ore dalle forze dell’ordine. I ragazzi, per non essere sparati, hanno consegnato subito i due oggetti di valore al ladro, che poi prontamente si è allontanato da loro alla prima fermata autobus disponibile.

Le persone sull’autobus aiutano i ragazzi derubati

Come sceso dal mezzo, i due ragazzi hanno chiesto aiuto agli altri utenti dell’autobus, raccontando della rapina subita e di come il ladro li avesse minacciati di ucciderli. Una signora, sentendo la storia, ha permesso a un giovane di chiamare il padre, in maniera chi gli venisse raccontato l’episodio e si mettesse in moto la denuncia del fatto presso le forze dell’ordine.

Ladro arrestato a via della Maglianella

Proprio grazie alla telefonata del genitore sono state attivate le forze dell’ordine, che nel giro di pochi minuti hanno individuato il ladro ancora presente nella zona di via della Maglianella. Durante la perquisizione, che ha portato all’arresto di un giovane di 23 anni, sul soggetto sono stati rinvenuti i due telefoni rubati ai minori.