Latina, cittadino disabile aggredito davanti al supermercato: arrestato 30enne

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo 30enne a Latina: aveva aggredito, per derubarlo, una persona disabile davanti al supermercato.

Un cittadino disabile è stato brutalmente aggredito fuori da un supermercato di Latina. La vittima si è ritrovata in balia di un cittadino straniero, già peraltro conosciuto alle forze dell’ordine per furti davanti ai supermercati e atteggiamenti petulanti verso le proprie vittime. L’uomo, per sottrargli probabilmente i pacchi della spesa e il portafoglio, ha messo in azione un’aggressione contro la persona in carrozzina.

Ladro aggredisce vittima disabile fuori dal supermercato

La vittima stava uscendo dall’Eurospin con la propria sedia a rotelle elettrica, quando ha subito la brutale aggressione da una persona che non conosceva prima di questi drammatici fatti. La vicenda è accaduta al supermercato di via Piave a Latina, dove un trentenne indiano ha aggredito, con l’obiettivo di derubare, un signore con ridotta mobilità davanti all’attività commerciale. Per stordirlo, e approfittando dei problemi motori, l’indiano avrebbe colpito la propria vittima più volte all’altezza della testa con schiaffi, pugni e gomitate.

L’intervento dei testimoni

A salvare il cittadino con disabilità, sono stati i dipendenti del supermercato. Prima sono usciti dal negozio per allontanare l’aggressore, poi hanno chiamato il 112 per richiedere l’immediato arrivo delle forze dell’ordine e un’ambulanza per il proprio cliente aggredito. Gli stessi dipendenti, oltretutto, sono stati anche le prime persone a offrire soccorso alla malcapitata vittima di tanta brutalità.

Le indagini condotte dalle forze dell’ordine

Le forze dell’ordine, arrivati al supermercato di via Piave, hanno impiegato poco tempo a rintracciare il presunto responsabile della vicenda. Le indagini e le testimonianze hanno portato a un cittadino indiano di trent’anni, già peraltro conosciuto alla Polizia di Stato. L’uomo, oltre a soffrire di tossicodipendenza, nelle passate settimane si era già reso protagonista di aggressione analoghe, con i soldi rubati che gli servivano per comprare la droga durante le crisi di astinenza. Rintracciato il soggetto, le forze dell’ordine lo hanno arrestato e ora attende di essere ascoltato dal magistrato.