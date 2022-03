Latina, controlli serrati nelle ultime ore: fermati due uomini che perseguitavano le compagne

Latina. I controlli non si fermano mai nella città di Latina e in provincia, soprattutto nei giorni del fine settimana, durante i quali le occasioni di reato si moltiplicano così come il riversarsi nelle strade di molte persone durante il loro tempo libero. Un problema sempre più evidente che si evince dai resoconti delle operazioni è certamente un incremento del fenomeno dello stalking e persecuzione ai danni di donne principalmente, assediate e minacciate spesso da uomini che non accettano un rifiuto. Nelle ultime giornate sono almeno 2 i fermi per tale reato.

Il bollettino delle operazioni a Latina

Durante le ultime giornate, sono state identificate oltre 1600 persone, controllati 700 veicoli e 32 esercizi pubblici. Operazioni di questo tipo vengono svolte per garantire la sicurezza dei cittadini in differenti contesti territoriali, e limitare soprattutto fenomeno predatori e spaccio di droghe.

4 arresti nelle ultime ore

Il bollettino di questi controlli, parla di 4 persone tratte in arresto, tra di queste: una per resistenza a Pubblico Ufficiale, una per stalking e una raggiunta da un ordine di carcerazione per un reato di estorsione. Segnalati contestualmente anche 2 minori alla Prefettura di Latina in possesso di poche quantità di marijuana per uso personale.

Stalking: un problema crescente sul territorio

In provincia, invece, in totale sono state denunciate in stato di libertà 11 persone per vari reati, tra questi soprattutto quelli di truffa aggravata, minacce, violazione della normativa Covid, porto illegale di oggetti atti ad offendere e insolvenza fraudolenta. Anche lo stalking sembrerebbe essere una costante sul territorio, sempre più preoccupante negli ultimi tempi. Emesse nello stesso contesto 2 misure di prevenzione nei confronti di soggetti che continuano a perseguitare le loro vittime, senza tregua.