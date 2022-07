Latina, si scontra con un’auto mentre è sul monopattino: grave 17enne

Latina. Sono stati attimi concitati e di forte angoscia quelli che si sono susseguiti ieri sera, in piazzale Carturan, a causa di un grave incidente stradale che ha visto coinvolto un giovane della zona. Il ragazzo si trovava a bordo del suo monopattino elettrico, all’incrocio con via Milazzo, quando si è scontrato con un’automobile.

Impatto violento a Latina

L’impatto, a giudicare dalle conseguenze, tra la vettura e il monopattino condotto dal giovane è stato molto violento. A rimetterci il guidatore del monopattino, che ha sbattuto la faccia. Il giovane, infatti, è volato contro il parabrezza della macchina, urtandolo con violenza fino a mandarlo in frantumi. Infine, a seguito dello scontro, il povero ragazzo è finito sull’asfalto col volto ferito e ricoperto di sangue. Inutile dire che le sue condizioni sono apparse subito gravi.

Soccorsi in ritardo: ci pensano i Vigili del Fuoco

Coloro che hanno assistito alla scena si sono precipitati nel chiamare i soccorsi, ma nonostante ciò, l’ambulanza stentava ad arrivare. A quanto pare in quel momento non c’erano ambulanze disponibili e l’attesa di un mezzo di soccorso è stata estenuante, di almeno mezz’ora. Nell’attesa degli operatori sanitari, sono intervenuti dalla vicina caserma i Vigili del Fuoco che si sono subito prodigati per prestare assistenza al giovane e fornirgli le prime cure.

La corsa in ospedale

Una scena davvero toccante per i passanti che non potevano credere ai loro occhi. Il giovane è rimasto per diverso tempo riverso sull’asfalto ferito, sanguinante e con evidenti dolori che lo attanagliavano. Evidenti, inoltre, erano le sue difficoltà respiratorie. Soltanto dopo l’arrivo dell’ambulanza è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico e maxillofacciale.