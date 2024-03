Latina, furto nella notte in un negozio di elettronica: sottratti smartphone e tablet

Furto in un negozio di telefonia al Centro Storico di Latina: rubati numerosi smartphone e tablet nel locale.

Furto nella notte per le strade di Latina. In questa vicenda, un gruppo di ladri ha fatto irruzione in un famoso negozio di elettronica. I soggetti, come entrati all’interno dell’attività commerciale, hanno fatto razzia degli oggetti presenti in esposizione e sugli scaffali. Come ha comunicato il proprietario del negozio, i malviventi avrebbero preso d’assalto costosi oggetti legati al mondo degli smartphone e delle ultime tendenze tecnologiche.

Furto al negozio di elettronica a Latina: il fatto

I ladri hanno agito questa notte, quando probabilmente in gruppo si sono presentati davanti la vetrina del negozio. Un colpo poco prevedibile, nonostante il valore degli oggetti elettronici all’interno dell’attività, considerato come lo store sia posizionato proprio nel Centro Storico del Comune pontino. I soggetti, per entrare all’interno dell’esercente, hanno distrutto una vetrina, probabilmente aiutandosi con un martello da fabbro.

La sottrazione di smartphone e tablet nel negozio

E’ bastato fare una breccia nel vetro, per consentire ai ladri di entrare all’interno del negozio. Nonostante siano partiti subito gli allarmi di sicurezza, i malviventi sono riusciti a mettere le mani sopra numerosi oggetti di elettronica. All’arrivo dei Carabinieri davanti al negozio, i ladri si erano già dati alle gambe. Visionato il buco che avevano utilizzato come passaggio, i militari hanno preso visione di come fossero stati rubati 33 smartphone, 8 orologi e 4 tablet.

Le indagini dei Carabinieri per cercare i ladri

I Carabinieri non escludono alcuna pista al momento, anche se il furto potrebbe essere legato al commercio abusivo di materiali elettronici. Al momento le piste si stanno valutando anche attraverso le testimonianze di alcuni residenti della zona, che questa notte sarebbero stati svegliati di soprassalto per i rumori provenienti dal negozio. I militari, al lavoro da stanotte, stanno cercando anche dei piccoli particolari per arrivare ai responsabili del colpo nel Centro Storico del territorio di Latina.