Latina, Isco fiuta il nascondiglio della droga: un etto di cocaina nascosto nel tavolo

I controlli sul territorio degli agenti per individuare pregiudicati e persone pericolose per la sicurezza pubblica si sono svolte in questi giorni. L’operazione “Alto Impatto” è stata possibile grazie all’intervento dell’unità cinofila della Polizia di Stato assieme con gli agenti della Squadra Volante della Questore, coadiuvati dagli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Lazio. Proprio nella giornata di ieri, a Latina, nel corso dell’operazione gli agenti si sono recati in casa di un 32enne romano, già noto per precedenti, per effettuare una perquisizione.

Grazie al fiuto di Isco, un cane dell’unità cinofila, gli agenti sono riusciti ad individuare il nascondiglio del pregiudicato. Proprio il tavolo del soggiorno, nello specifico le gambe del mobile, erano il luogo in cui il 32enne nascondeva soldi e droga. All’interno, i poliziotti hanno rinvenuto un sacchetto in plastica contenente oltre un etto di cocaina. Nelle altre gambe del tavolo, trasformato in improvvisata cassaforte per l’illecito traffico, venivano inoltre rinvenuti i componenti di un bilancino di precisione e tutto l’occorrente per il confezionamento della droga. Sequestrata anche la somma in denaro contante di oltre 1.300 euro, ritenuta il profitto della sua attività di spaccio.